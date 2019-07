Havlíček věří, že vláda schválí zahájení procesu přípravy bloku

Praha - Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) věří tomu, že vláda dnes schválí zahájení procesu přípravy nového jaderného bloku v ČR, rozhodnutí považuje za zlom. Řekl to novinářům při příchodu na jednání vlády. Zopakoval, že prioritu má stavba nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany.

"Z úhlu pohledu psychologického a úhlu pohledu toho, že už to není jenom diskuse, že možná něco bude, někde něco bude, je to už jasné sdělení toho, že se ten proces zahajuje, že se zahajuje velmi konkrétně, že se začíná investovat do celého projektu," uvedl Havlíček. Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Českum několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování.

Z materiálu, který dnes vláda projedná, vyplývá, že investory nových jaderných zdrojů v ČR mají být dceřiné firmy energetické společnosti ČEZ - EDU II pro jadernou elektrárnu Dukovany a ETE II pro jadernou elektrárnu Temelín. Dokument počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ - a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.

Vládní zmocněnec Jaroslav Míl v minulých dnech uvedl, že pokud dojde ke změně podmínek, které by znamenaly, že investice ČEZ nebude ekonomicky efektivní, stát by firmě tuto ztrátu kompenzoval. Jako podpora státu budou podle dokumentu také uzavřeny smlouvy mezi státem a ČEZ, které umožní zajistit získání úvěru pro stavbu zdroje za výhodných podmínek obdobných tomu, jako by si půjčoval stát. Podle dřívějších informací má nový jaderný blok v Česku stát nižší stovky miliard korun.

Návrh naopak nepočítá s poskytnutím státní záruky návratnosti projektu, tak jak je známa z Velké Británie v případě elektrárny Hinkley Point. Takzvaný Contract for Difference tam umožňuje postavit jadernou elektrárnu za pomoci garantovaných cen elektřiny. Beze změny má zůstat také akcionářská struktura ČEZ, ve kterém vlastní 70 procent stát prostřednictvím ministerstva financí a zbytek jsou minoritní akcionáři.

Náměstek ministra průmyslu pro energetiku René Neděla minulý týden ČTK řekl, že o preferované variantě bylo rozhodnuto na březnovém jednání vládního Stálého výboru pro jadernou energetiku. Připomněl, že zvolenou variantu zmiňoval v posledních měsících premiér Andrej Babiš (ANO) i Havlíček. "Tato varianta nepočítá se žádným přímým financováním ze strany státu," uvedl náměstek.

Podle minoritního akcionáře a kritika současného vedení ČEZ Michala Šnobra je ale takzvaná put opce, tj. že ČEZ bude moci za určitých podmínek předat státu dceřinou firmu, která bude mít stavbu na starosti, silnější garancí než Contract for Difference. "Díky ceně jaderného bloku a všem dalším rizikům je jasné, že případný nový blok nikdy nebude stavět ČEZ na současném akcionářském půdorysu, ale téměř jistě stoprocentní státní společnost," dodal.