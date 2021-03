Havlíček: Ve veřejném sektoru začne povinné testování 10. března

Praha - Povinné testování bude od 10. března platit i pro veřejný sektor, a to pro úřady s 50 a více pracovníky. Zaměstnanci bez testu nebudou od 17. března vpuštěni na pracoviště. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle materiálů, které má ČTK k dispozici, by se testování ve veřejném sektoru mělo týkat asi půl milionu lidí.

Na testování ve státní správě bude použita část testů původně nakoupených pro školy. Těch má podle Havlíčka ministerstvo vnitra ve svých skladech asi 3,5 milionu a zhruba milion by jich měl být uvolněn právě pro státní správu.

Podle vládních dokumentů by měl rozvoz testů na úřady zajišťovat Hasičský záchranný sbor ČR.