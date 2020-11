Havlíček: Uvolňovat budeme naráz, musíme být proto přísnější

Praha - Vzhledem k uvolňování nařízení proti koronaviru v jednom termínu bylo nutné zvolit přísnější opatření pro všechny. Omezení počtu zákazníků na metry čtvereční bylo nejvíce diskutované. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Dodal, že systém by měl být spravedlivý, bez rozdělení na malé a velké provozy.

Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo model uvolňování a zpřísňování restrikcí. Bude fungovat tak, že podle vybraných epidemiologických parametrů se vypočítá rizikové skóre na škále nula až sto. Číslo stanoví jeden z pěti stupňů pohotovosti určující nařízení pro většinu oblastí života. V případě maloobchodu bude platit omezení počtu lidí na 15 metrů čtverečních.

Podle Havlíčka jsou země, které mají limit deset metrů čtverečních a jsou země, které mají 15 metrů čtverečních, například Slovensko. "Mohli jsme jít druhou cestou, a to takovou, že jsme polovičku sektoru mohli přesunout do kategorie číslo dvě, to by znamenalo, že minimálně týden, spíše 14 dní by museli všichni čekat, než se otevře jejich segment. A mohli jsme být vstřícnější třeba k obchodnímu sektoru, a mohl to být jeden člověk na deset metrů čtverečních," řekl. Zvolené řešení je podle něj ale spravedlivější.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle své náměstkyně Silvany Jirotkové připravuje kampaň pro zákazníky. Upozorní v ní, že přes uvolnění je stále třeba dodržovat určitá pravidla. Lidi bude také nabádat, aby šli nakupovat v méně exponované časy, vyhnou se tak případným frontám. Doufá také, že nákupní centra prodlouží otevírací dobu, aby se návštěvnost rozložila. Se znovuzavedením vyhrazené doby nákupů pro seniory se ale podle Havlíčka už nepočítá.

Zatím není jasné, kdy se obchody otevřou. Podle ministerstva zdravotnictví je Česká republika na rizikovém skóre 70, které opatření řadí do čtvrtého stupně. "O co důsledněji budeme dodržovat pravidla, rychleji se dostaneme do kategorie tři," řekl dále Havlíček. Zda se tedy obchody otevřou poslední den v listopadu, nebo až v prosinci, bude do jisté míry záležet na každém občanovi, dodal.

V prvním, nejlehčím stupni rizika budou podle modelu uvolňování moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva, ve třetím stupni bude muset mít jeden člověk 15 metrů čtverečních sám pro sebe. Toto nejpřísnější omezení bude platit i ve čtvrtém a pátém stupni při provozu vybraných prodejen se základními potřebami.

V případě nákupních center bude ve druhém stupni rizika omezena otevírací doba stravovacích zón a dětských koutků do 22:00. Ve třetím stupni bude v jídelnách možný prodej jen přes výdejní okna, dětské koutky budou muset být uzavřeny. Ve všech stupních rizika je nařízeno dodržování dvoumetrových odstupů či řízení front, a to uvnitř prodejny i před ní.

Vláda od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají potraviny, drogérie, lékárny, optiky, květinářství či galanterie. Fungovat nemohou až na výjimky ani služby. Vybrané obchody mohou fungovat od pondělí do soboty maximálně do 19:59. O nedělích mohou být otevřené pouze čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízeních.