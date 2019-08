Havlíček: Stavba bloku Dukovan by mohla začít kolem roku 2030

Třebíč - Stavba nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by mohla začít kolem roku 2030, pokud by přípravné řízení postupovalo relativně dobře. Blok by tam pak mohl být postaven mezi roky 2035 až 2040, řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po dnešním setkání se zástupci firem a obcí v Třebíči. Očekává, že do dvou týdnů dostane vyjádření k možnému vlivu nového jaderného zdroje Dukovan na životní prostředí v systému EIA. Záměr na stavbu jednoho až dvou nových bloků nechala úřadu posoudit firma ČEZ.

Vláda podle Havlíčka nechala otevřené dveře pro možnost stavby až dvou nových bloků Dukovan, ale přípravy se zatím týkají jednoho bloku. "V tuto chvíli musíme dotáhnout smlouvy se společností ČEZ," řekl Havlíček k jejich aktuálnímu stavu. Současně by podle něj měla začít potřebná vyjednávání s Evropskou komisí. Přípravy výběrového řízení na dodavatele dukovanského bloku by měly následovat v příštím roce.

"Mojí ambicí je připravit 'jízdní řád' k tomu, aby se do konce roku 2022 dodavatel vybral. Samozřejmě ale nemůžeme garantovat, že to tak bude, protože je tam celá řada okolností, které musíme brát na zřetel," řekl ministr.

Investorský model stavby nových jaderných bloků v Česku schválila vláda na začátku července. Investory nových jaderných zdrojů podle ní budou dceřiné firmy energetické společnosti ČEZ - EDU II pro jadernou elektrárnu Dukovany a ETE II pro jadernou elektrárnu Temelín. Projednaný materiál počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ - a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu. Po jednání vlády pak Havlíček uvedl, že prioritu má stavba v Dukovanech, nový blok by měl mít instalovaný výkon 1200 megawattů (MW).

Dukovany s instalovaným výkonem 2040 megawattů (MW) pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Čtyři nynější bloky jaderné elektrárny byly zprovozněny v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ má strategii provozování těchto bloků přibližně do roku 2035 a prověřuje možnosti jejich chodu asi do roku 2045.

Provoz elektrárny v posledních letech brzdily problémy s nekvalitními kontrolami svarů, od června stojí druhý dukovanský blok kvůli opravám parogenerátoru. Podle Havlíčka to jsou běžné technické problémy, z nichž nemá zásadní obavy.