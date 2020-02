Havlíček: Spojení agentur uspoří v příštích třech letech 138 mil.

Praha - Sestěhování agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism v České republice i v zahraničí by mělo v následujících třech letech přinést úsporu 138 milionů korun. Novinářům to před dnešním zasedáním vlády řekl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Kabinet dnes projedná přestěhování agentur CzechTrade a CzechTourism do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde sídlí agentura CzechInvest. Hospodářská komora navrhované spojení státních agentur kritizuje.

Sjednocování má podle Havlíčka několik fází. První začala loni spojováním poboček tří státních agentur a velvyslanectví v zahraničí. "Už se nám jich podařilo dát dohromady na jedno místo víc jak 40, což je přibližně 50 procent všech našich zahraničních kanceláří," řekl.

Druhá fáze by měla začít dneškem, pokud vláda schválí sestěhování agentur na jedno místo v Praze. Další etapou je sjednocení a úprava nabídky jednotlivých kanceláří agentur. "Fáze číslo čtyři je taková, že bychom postupně měli prolnout i na právní úrovni CzechInvest a CzechTrade," dodal Havlíček. Přesný termín takového spojení ministr neuvedl.

"V tuhle chvíli máme úsporu v následujících třech letech 138 milionů korun. Hlavní úspora je na sestěhování v zahraničí, tam je to přibližně 80 milionů korun. Sestěhování v České republice přinese rovněž nemalou úsporu. Ta je pochopitelně vázána i na lidi, takže zjednodušeně řečeno sestěhování v České republice by mělo dát jak v hmotném úhlu pohledu, tak v personálním přibližně dalších 60 milionů korun," poznamenal Havlíček.

Cílem projektu užšího propojení agentur je podle ministerstva průmyslu mimo jiné nabídnout podnikatelům služby státních institucí na jednom místě. V neděli plánované sloučení ostře zkritizovala Hospodářská komora. "Projekt synergie, tedy sloučení státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, kterým se v pondělí zabývá vláda, bude místo revoluční změny podpory podnikání a exportu pouhým sestěhováním těchto subjektů bez zásadních změn a důkladného auditu jejich fungování," uvedla komora v tiskové zprávě.

Vládní materiál podle Hospodářské komory například vůbec neřeší roztříštěné řízení podpory zahraničního obchodu tuzemských firem v zahraničí. Havlíček výtky odmítl, vyjádření komory má za velmi překvapivé.

Ministerstvo průmyslu dříve jako nové sídlo agentur uvádělo komerční objekt MayHouse na Pankráci. Po porovnání obou variant ale vyšla budova ve Štěpánské jako nákladově výhodnější a navíc trvalé řešení. Vytvoření ústředí státních agentur ve Štěpánské by mělo podle odhadů uspořit 33,8 milionu korun za deset let. V případě budovy MayHouse by naopak šlo o zvýšení výdajů o 89,1 milionu korun za stejné období. Sídlo agentur bude pojmenováno Czech House.