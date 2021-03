Havlíček: Skiareálům začneme od úterý vyplácet kompenzace

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začne od úterý vyplácet kompenzace skiareálům z programu COVID Sport III Lyžařská střediska. Podnikatelé zatím podali 204 žádostí za 773 milionů korun, vláda na podporu schválila miliardu korun. Dotace by tak měli získat všichni, kteří splní podmínky. Na twitteru to dnes uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Příjem žádostí do programu je otevřen do čtvrtka.

Provozovatelé skiareálů mohou o příspěvek za nucené uzavření kvůli pandemii koronaviru žádat od 15. února. Resort žádosti přijímá pouze elektronicky prostřednictvím svého informačního systému, k pátku v něm evidoval 264 žádostí za 789 milionů korun, z nich měli podnikatelé 60 žádostí rozpracovaných, ostatní dokončili. Úředníci podle Havlíčka zatím schválili 33 žádostí v objemu 218 milionů korun, deset vrátili k dopracování a další hodnotí.

MPO získalo na program minulý týden notifikaci Evropské komise, bez ní nemohlo spustit vyplácení. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se vztahuje na 103 dní, tedy celou zimní sezonu. Výše pomoci závisí na počtu a struktuře přepravních zařízení.

Nejvyšší možný příspěvek na den je dále určen částkou vypočtenou jako 50 procent běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé dvě sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek. Žadatel za stejné období nesmí čerpat finance z jiného podpůrného programu. Pokud využívá další pomoc musí ji od požadované dotace z programu pro lyžařské areály odečíst.

V zimní sezoně mohla lyžařská střediska fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem. Ztráty lze podle Asociace horských středisek (AHS) zatím jen odhadovat, ale tržby při tak vydařené zimě jako byla letošní, se zpravidla pohybují kolem tří až čtyř miliard korun.

V ČR funguje 450 lyžařských středisek, zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel. Do státního rozpočtu střediska ročně přinášela zhruba 13 miliard korun.