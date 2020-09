Havlíček se vrací do úřadu, i druhý test měl negativní

Praha - Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) se po zhruba týdenní karanténě dnes vrací do úřadu. I druhý test na onemocnění covid-19 měl negativní. Havlíček to napsal na twitteru. První test prodělal na počátku minulého týdne, kdy nastoupil do karantény kvůli člověku pozitivnímu na koronavirus, jenž se krátce vyskytoval na ministerstvu průmyslu. Druhý test podle dřívějších informací ministr absolvoval v neděli.

"Rovněž druhý test mi vyšel negativně, dopoledne se vracím z karantény do úřadu. Budeme stále ale upřednostňovat jednání na bázi on-line," uvedl dnes na twitteru Havlíček. Doplnil, že tento týden má na programu řadu větších setkání a konferencí s podnikateli nebo energetiky a v maximální možné míře využije videokonferencí.

Vedle Havlíčka v minulém týdnu preventivně pracovali z domova také ministryně práce Jana Maláčová a ministr zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD). Příznaky covidu-19 neměli. Kvůli pozitivnímu testu hlavní hygieničky Jarmily Rážové je v karanténě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nedávno se koronavirus potvrdil i v Poslanecké sněmovně. Pozitivně byla testovaná bývalá ministryně obrany a pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) a zhruba desítka poslanců byla v karanténě.