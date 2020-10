Havlíček se večer sejde se zástupci podnikatelů kvůli náhradám

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se večer sejde se zástupci podnikatelů. Budou jednat o podpoře pro odvětví omezená vládou v souvislosti s koronavirem. Schůzka se uskuteční on-line, začne v 19:00. ČTK to řekla mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Jednání se zúčastní šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová, prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek, předseda Asociace cestovního ruchu Vladimír Dolejš, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Roman Škrabánek, předseda českého výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček a předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina.

Kvůli rostoucímu počtu potvrzených případů nákazy vláda ve čtvrtek schválila přísnější restrikce v boji proti koronaviru. Hned dnes už se nemohly otevřít fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny nebo zoologické zahrady. Restaurace musejí zavřít ve 20:00, k jednomu stolu mohou usadit nejvýše čtyři hosty. Ve stravovacích zónách nákupních center mohou u stolu sedět maximálně dva lidé, musí být vypnutá wi-fi, aby se lidé v prostorách zbytečně nezdržovali. Zakázány jsou koncerty a jiné akce, při kterých se převážně zpívá.

Divadla, kina, muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny a planetária budou uzavřena od pondělí. Všechna výše zmíněná opatření by měla platit do 25. října.

Zasažené obory žádají o kompenzace. Mnoho podnikatelů upozornilo na to, že náhradu nedostalo ani za jarní ztráty. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by chystaná podpora, jejíž přípravu má na starosti Havlíček, měla být cílenější než v první vlně epidemie. Kompenzace se podle něj budou řešit především příští týden, řekl dnes. Diskutovat by se mělo například o odpuštění odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců, což požaduje Hospodářská komora. V programu Antivirus C toto opatření platilo od června do srpna.

Vláda v souvislosti s jarní koronavirovou krizí připravila speciální program pro lázně, ubytovací zařízení nebo organizátory kulturních akcí. Poskytla možnost státního příspěvku na komerční nájem. Živnostníci a firmy mohou žádat také o úvěry se státní zárukou.