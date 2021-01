Havlíček: Rozhodnutí o Dukovanech ve středu nepadne, tendr chceme

Praha - Finální rozhodnutí o podobě tendru na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny na středečním jednání předsedů sněmovních politických stran nepadne. Řešit se budou ekonomické a bezpečnostní otázky plánované zakázky, cílem je tendr neoddalovat. ČTK to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Část opozice dlouhodobě kritizuje případnou účast ruských a čínských firem ve výběrovém řízení.

Už dříve Havlíček mluvil o čtyřech variantách, jak by se výběr dodavatele mohl řešit. Podle něj mezi ně patří scénář, kdy bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, druhou variantou je pozvat tři zájemce bez Ruska a Číny. Další variantou je pak takzvaný model 3+2, kde by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích, ale nebyly by vůdčí, a zbylí členové by byli z Evropské unie a NATO. Čtvrtou variantou je odložení výběrového řízení až po letošních sněmovních volbách. Sám Havlíček před Vánoci označil za nejpřijatelnější model 3+2.

"Ve středu to není o rozhodnutí, ale o diskusi nad variantami ekonomického a bezpečnostního charakteru, což nelze oddělit. Všichni účastníci mají podklady týkající se všech podobných projektů ve světě, kde se popisují konsorcia, ceny, technologie. Cílem je tendr neoddalovat. ČEZ a ministerstvo průmyslu a obchodu, kteří jsou hlavními odpovědnými za zadávací dokumentaci, by následně měly zadávací dokumentaci definitivně zkompletovat," uvedl dnes Havlíček.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Polostátní společnost ČEZ, která je investorem stavby, byla připravena vypsat tendr do konce loňského roku.

Po jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku na začátku prosince ale Havlíček uvedl, že nejdříve se uskuteční jednání šéfů stran, protože jde o projekt daleko přesahující jedno volební období. "Přítomen budu rovněž já, generální ředitel ČEZ Daniel Beneš i vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl," řekl dnes ČTK ministr.

Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni. Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci loňského července. Havlíček a Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022. Na výstavbě by se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ.