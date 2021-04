Havlíček: První by se měly otevřít služby jako kadeřník či pedikúra

Praha - První by se měly podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) otevřít tzv. nenahraditelné služby, jako je kadeřník nebo pedikúra. Nestane se tak dříve než za 14 dní. Momentálně podle něj funguje nový tým zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, svazů a asociací, který ve spolupráci s resortem zdravotnictví připravuje různé scénáře pro činnosti, které by pro uvolnění mohly připadat v úvahu. Diskuse se vede o tom, co by mělo být epidemickým ,parametrem, aby mohly další odvětví obnovit provoz. Havlíček to řekl dnes na tiskové konferenci po jednání vlády.

"Za ministerstvo průmyslu a obchodu, a nehovořím teď za kulturu nebo třeba za sport, bychom navrhovali, že v té první fázi by to měly být (měly by být uvolněny) služby, které jsou nenahraditelné. To co se, zjednodušeně řečeno, nedá koupit přes internet," řekl Havlíček.

Kritériem pro uvolnění by podle Havlíčka mohl být například přírůstek nově potvrzených případů koronaviru za týden či 14 dní, případně počet hospitalizovaných. Vše podle něj řeší nově vytvořený odborný tým. Rozhodování bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) záviset na epidemické situaci. "Nechtějte na nás od této chvíle data, že od 26. něco uděláme," uvedl.

Havlíček o víkendu na CNN Prima News řekl, že mezi jednotlivými kroky rozvolňování by měly být dvoutýdenní rozestupy, aby vláda mohla vyhodnotit dopady předchozího uvolnění.

Dosavadní protiepidemický systém (PES) by měl být podle zástupců vlády nahrazen novými pravidly. Podle Arenbergera se nebude jednat o tabulku, ale spíše o "balíčky k rozvolňování", uvedl v pátek.