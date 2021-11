Havlíček: Prodejci ze zrušených vánočních trhů dostanou vyšší náhrady

Zástupci trhovců uspořádali 26. listopadu 2021 po ukončení vánočních trhů na plzeňském náměstí Republiky na pódiu symbolický "pohřeb živnostníků" se svíčkami. Adventní trhy zde měly trvat do 23. prosince, vláda však kvůli šíření koronaviru rozhodla o uzavření trhů v celé zemi.

Zástupci trhovců uspořádali 26. listopadu 2021 po ukončení vánočních trhů na plzeňském náměstí Republiky na pódiu symbolický "pohřeb živnostníků" se svíčkami. Adventní trhy zde měly trvat do 23. prosince, vláda však kvůli šíření koronaviru rozhodla o uzavření trhů v celé zemi. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Prodejci a provozovatelé zrušených vánočních trhů dostanou vyšší náhrady, uvedl dnes na twitteru ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO). Kompenzace by se měly pohybovat od 30 do téměř 100 procent, řekl ministr v České televizi (ČT). Dohoda se zástupci profesních svazů by podle Havlíčka měla být v neděli. Vláda v demisi nařídila uzavření adventních trhů od pátečních 18:00 jako opatření proti šíření koronaviru. Rozhodnutí čelí kritice trhovců, provozovatelů trhů i některých měst.

"Provozovatelé vánočních stánků a adventních trhů dosáhnou na vyšší kompenzace. Se zástupci profesních svazů již připravujeme jejich parametry, v neděli večer chceme mít finální dohodu, v pondělí zveřejníme," napsal Havlíček na twitteru. Podporu podle něj dostane každá omezená nebo zavřená provozovna.

Kompenzace budou zřejmě ve třech úrovních výpadku tržeb: 30 až 50 procent, 50 až 100 procent a úplné uzavření, řekl ministr v ČT. "Pochopitelně pro ty, kteří musí zavírat, bude kompenzace maximální, to znamená, bude se blížit až téměř ke stem procentům," podotkl. Finální setkání se zástupci podnikatelů je podle Havlíčka naplánováno v neděli na 18:00.

Z uzavření venkovních vánočních nebo adventních trhů má výjimku prodej vánočních stromků nebo kaprů. Farmářské trhy zůstaly povoleny, není tam ale možné konzumovat alkohol ani jídlo. Od pátečních 18:00 vláda kvůli sílící epidemii zavedla také zákaz provozu restaurací, barů a klubů mezi 22:00 a 05:00, na kulturní, sportovní či vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících lidí.

Kritici vládního opatření poukazují mimo jiné na ponechání provozu farmářských trhů, které se přitom někdy konají na stejném místě jako vánoční trhy. Vláda novou restrikci oznámila ve čtvrtek, její zavedení ze dne na den kritizoval třeba pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Město Most pořádání vánočních trhů nahradilo zimními farmářskými trhy.

Havlíček dnes v ČT uvedl, že vánoční trhy uzavřelo kvůli koronaviru také Bavorsko nebo Slovensko. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) dnes na twitteru napsal, že na vánočních trzích se setkává velké množství lidí a odborníci doporučují kvůli nákaze omezení kontaktů. "V obchodních centrech jsme zakázali konzumaci jídla, lidé tak mají po celou dobu respirátory. Prodejci zajišťují dezinfekci, hlídají rozestupy. Na trhu je to nekontrolovatelné. Lidé v malé blízkosti konzumují, pijí a setkávají se zde velké skupiny lidí," uvedl Vojtěch na twitteru k výtce, že obchodní centra zůstala v provozu.