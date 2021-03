Havlíček: Povinné testy by měly platit i pro malé firmy a úřady

Praha - Povinné testování zaměstnanců by mělo brzy platit i pro malé podniky do 50 pracovníků a malé úřady. Povinnost by mohla začít od přespříštího týdne, klíčové bude fungování testování v následujících dnech. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Testování až 4,3 milionu pracovníků bude podle něj povinné minimálně do konce května, pravděpodobněji však až do letních prázdnin.

Povinné testování alespoň jednou týdně musely tento týden zahájit firmy. Velké nad 250 zaměstnanců měly s testováním začít ve středu, dokončit ho musejí do 12. března. Od pátku měly s testováním začít i střední podniky, které mají od 50 do 249 pracovníků. Od 10. března pak začne povinné testování i pro veřejný sektor, a to pro úřady s 50 a více pracovníky. V současnosti podle ministra je povinné testování přibližně pro tři miliony pracovníků.

"Naší ambicí je, aby se všichni zaměstnanci v České republice testovali na týdenní bázi. Příští týden bude zatěžkávací zkouškou. Pokud vše půjde dobře, jsme připraveni to udělat i pro firmy do 50 zaměstnanců a malé úřady," uvedl Havlíček. Začít by se mohlo ve druhé polovině března, klíčové bude fungování testů v rámci současného systému během nadcházejícího týdne.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy jsou velkým problémem ceny testů, které v posledních dnech stoupají. Stát na ně nyní přispívá 60 korunami za test, což je podle Prouzy asi 40 procent současné ceny. Prouza k tomu řekl, že pokud ceny testů budou dál růst, bude chtít po vládě řešit navýšení příspěvku firmám. Podle Havlíčka však budou ceny testů s jejich přibývajícím množstvím postupně klesat. Připomněl, že v příštím týdnu by do Česka mělo přijít dalších 15 milionů testů a jejich počet by měl dál stoupat.

Havlíček v diskusi také slíbil, že vláda bude v příštích dnech a týdnech vyhlašovat přijatá opatření s předstihem alespoň 24 hodin před jejich platností. Připustil, že vláda v této souvislosti udělala v minulých dnech chyby.

Jedním z dalších témat bylo také případné rozvolňování protikoronavirových opatření. Prouza zpochybnil, že by mohlo nastat už po 21. březnu, do kterého vláda současná omezení nastavila. Nejbližší možný termín k rozvolnění některých pravidel podle něj nastane až v dubnu. Jeho svaz k tomu chce vládě předložit návrh na postupné rozvolňování ve dvoutýdenních cyklech. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v této souvislosti zopakoval návrh na přerušení práce v týdnu po Velikonocích. Podle Havlíčka to však není řešení.

Povinné testování se netýká lidí pracujících z domova a těch, kteří v posledních třech měsících prodělali nemoc covid-19. Nemusejí se mu podrobit ani lidé, kteří mají potvrzení o očkování nebo v posledních pěti dnech absolvovali PCR nebo antigenní test a mají o tom doklad.