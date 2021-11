Havlíček: Podnikatelům s propadem nad 50 pct by mohl stát přiznat vyšší podporu

Praha - Podnikatelé, kterým v důsledku protiepidemických opatření klesnou tržby o 50 procent a více, by mohli mít podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Karla Havlíčka (za ANO) nárok na vyšší kompenzace. Pokud se na tom shodne vláda, mohla by být stejná jako u předchozích výzev programů podpory. Havlíček to dnes řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání kabinetu.

Ministři v pondělí rozhodli, že v souvislosti se zpřísněním protiepidemických opatření začnou znovu fungovat některé dříve zavedené kompenzační tituly. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje nové výzvy programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Ministerstvo financí zavede kompenzační bonus pro živnostníky, kteří budou mít nárok na 1000 korun za den omezení. Ministerstvo práce pracuje na obnovení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, konkrétně příspěvku B.

COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady budou moci využít podnikatelé, kterým kvůli vládním restrikcím klesly tržby za rozhodné období alespoň o 30 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Čerpat budou moci buď příspěvek na 40 procent nepokrytých nákladů, nebo 300 korun na zaměstnance. Dříve měli podnikatelé nárok na dotaci až na 60 procent nepokrytých nákladů, nebo 500 korun na zaměstnance.

Programy COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady nebude možné čerpat zároveň, ani spolu s kompenzačním bonusem. Kombinovatelné budou jen s programem Antivirus.

Kabinet dnes rozhodl o dalším zpřísnění opatření. Restaurace či bary budou muset nově zavírat ve 22:00, v jídelních zónách nákupních center bude zakázána konzumace. Provozovatelé budou moci vydávat jen jídlo s sebou, netýká se to restaurací s oddělenými prostory. Vláda také zakázala konání vánočních trhů. Opatření začnou platit v pátek od 18:00.