Havlíček plánuje zesplavnění Odry z Ostravy do Polska

Praha - Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) chce prosadit několik velkých vodních staveb v Česku. K největším patří zesplavnění přes 90 kilometrů řeky Odry mezi Ostravou a polským městem Koźle, přičemž česká část by mohla stát kolem 15 miliard korun. Ještě větší vodní stavbou by pak mohlo být propojení jezer na severu Čech. Ministr to dnes řekl novinářům. K dalším cílům ministra ve vodní dopravě patří vyřešení stavu kolem jezů v Děčíně a Přelouči.

Zesplavnění Odry je jedním ze zásadních projektů, na které by se měl zaměřit nově vytvořený odbor vodní dopravy, který na ministerstvu Havlíček po svém nástupu zřídil. V případě maximalistické varianty by šlo až o 96 kilometrů vodní cesty, přičemž zhruba třetina by byla na českém území, zbytek v Polsku. "Mělo by to zásadní vliv na celý region. Je to důležité z dopravního, ekonomického, rekreačního a možná i energetického úhlu pohledu," uvedl Havlíček. Stavba na českém území by podle odhadů stála kolem 15 miliard Kč, v Polsku dalších 40 miliard korun.

Během letních prázdnin chce ministr představit předběžný časový harmonogram projektu a jednat o něm s Polskem. Přibližně za rok by pak chtěl projekt představit vládě. Stavba by pak mohla začít za deset let.

Ještě větší vodní stavbou by mohlo být propojení jezer v severních Čechách, konkrétně v rámci rekultivace lomů Most, Milada, Bílina, Vršany, Tušimice a ČSA. Projekt by měl mít zejména energetické, vodohospodářské a rekreační využití. "Je to zatím vize, a to na desítky let, ale šlo by o jedno z největších vodních děl v České republice," podotkl Havlíček. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) kvůli projektu nechalo zpracovat studii proveditelnosti, jejíž výsledky by mělo mít v příštích dnech. Klíčovou částí projektu bude sanace lomu ČSA a hloubky na místě vytvořeného jezera. Význam stavby přirovnal k dostavě jaderné elektrárny v Dukovanech.

Mezi další Havlíčkovy priority ve vodní dopravě patří vyřešení situace kolem jezů v Děčíně a Přelouči, které stále čekají na úřední povolení a vyřešení situace kolem jejich dopadů na životní prostředí.