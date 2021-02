Havlíček navrhne vládě otevření obchodů od 22. února

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) navrhne v příštích dnech vládě otevření obchodů. V případě, že to vláda schválí, by se mohly otevřít od 22. února. Dohodl se na tom s představiteli krajů. Havlíček to řekl na dnešní tiskové konferenci. Služeb a ostatních provozů se návrh zatím týkat nebude, jejich uvolňování by v případě příznivého vývoje mohlo následovat v březnu.

Možné otevření obchodů by podle ministra provázely přísné hygienické podmínky týkající se maximálního počtu zákazníků na plochu, povinnosti roušek, odstupů, dezinfekce a dalších opatření. Ministerstvo průmyslu a obchodu je bude upřesňovat v následujících dnech, podle Havlíčka ale nebudou překvapivá.