Havlíček: Národní plán obnovy předložím vládě na konci února

Praha - Národní plán obnovy chce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) předložit vládě ke schválení na konci února, od poloviny roku by se podle něj mohly začít čerpat finance. Připraveno je 182 miliard korun. Havlíček to dnes řekl v diskusním pořadu Národního centra průmyslu 4.0 Barometr českého průmyslu.

Národní plán obnovy bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla získat zdroje z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí.

Návrh plánu obnovy připravený českou stranou bude podle Havlíčka na konci ledna finálně dojednán s Evropskou komisí. Vyjednávací tým s komisí dvakrát týdně řeší podrobnosti materiálu, uvedl dále. Plán je podle něj detailně probírán s desítkami odborných svazů a asociací. Například se Svazem průmyslu a dopravy jednání bude zhruba na týdenní bázi, dodal.

Plán je rozdělen do několika oblastí, které by z něj měly být financovány. Velká část je určena na digitalizace, další peníze půjdou na fixní infrastrukturu, vědu, výzkum, inovace či vzdělávání. Podporu by měla získat i zdravotní prevence. "Diskutujeme o náležitostech typu dekarbonizace, typu přechodu tepláren na plyn," řekl dále Havlíček.

Před tím, než bude konečný materiál schvalovat vláda, bude o něm podle Havlíčka ještě jednat tripartita a také Národní ekonomická rada vlády.

Evropská komise stanovila jako nejzazší termín předložení Národního plánu obnovy duben. "O tom plánu se diskutuje už několik měsíců, ve finále je to stejně politické rozhodnutí. Samozřejmě, že je větší poptávka, než kolik můžeme mít, to znamená, musíme do toho říznout v určité chvíli a už kolem toho příliš netančit," uvedl Havlíček.

Peníze z nového fondu budou muset být ze 70 procent vyčerpány do roku 2022, do roku 2023 pak zcela. Proplacené musejí být do roku 2026.