Havlíček: Možné zapojení Ruska do Vrbětic může ovlivnit tendr na Dukovany

Praha - Pokud se potvrdí zapojení Ruska do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, bude to mít vliv i na účast ruského Rosatomu v tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech, řekl ČTK ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Přesné důsledky neupřesnil, informace bezpečnostních složek však podle něj budou součástí rozhodování o pozvání jednotlivých uchazečů do tendru. Před zařazením ruských a čínských firem do dukovanského tendru už v minulosti varovaly bezpečnostní složky.

"Tyto události samozřejmě mohou ovlivnit Dukovany. Je to velmi vážná zpráva. Jakýkoliv podobný čin, pokud bude potvrzen, musí mít jednoznačně své následky," odpověděl ministr na dotaz, jak dnešní zprávy o vrbětickém výbuchu mohou ovlivnit účast Rosatomu v tendru.

Připomněl, že o pozvání jednotlivých uchazečů do tendru rozhodne vláda mimo jiné i na základě geopolitických informací, které poskytne ministerstvo vnitra a budou založeny i na informacích bezpečnostních složek. "Jiný postup ani nemůže být," podotkl Havlíček. Role státu a jeho možnost kdykoliv zasáhnout je podle něj ošetřena ve všech smlouvách s investorem , kterým je společnost ČEZ.

Podle březnového vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu zůstal ruský Rosatom mezi uchazeči o stavbu v Dukovanech, se kterými bude stát dál jednat. Vyřazena naopak byla čínská firma. Účast Rosatomu kritizuje část opozice i někteří bezpečnostní experti.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes večer oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Z Česka bude kvůli tomu vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb, dodal vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je nyní pověřen i řízením ministerstva zahraničí.