Havlíček míní, že Pavel ještě není o valorizaci penzí rozhodnut

Praha - První místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček se domnívá, že prezident Petr Pavel ještě není definitivně rozhodnut o postoji ke sporné vládní novele o snížené valorizaci důchodů. Pavel dnes novinářům řekl, že veřejnost se jeho rozhodnutí dozví dnes odpoledne. Dnešní jednání s hlavou státu Havlíček popsal jako konstruktivní, vedle různých aspektů návrhu ANO představilo i vlastní řešení ekonomického charakteru, řekl novinářům po schůzce v Hrzánském paláci.

Havlíček uvedl, že prezidentovi společně se šéfkou poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou sdělili argumenty ekonomického, sociálního i ústavně-právního charakteru. "Zdůraznili jsme, že i když se můžeme přít na různých úrovních o ekonomických parametrech, tak bychom měli respektovat ústavu a neměli bychom dopustit to, že bude Ústavní soud řešit za politiky to, že nebyli schopní se dohodnout," poznamenal místopředseda Sněmovny.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo o průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech.

Vláda podle něj zaspala, měla situaci řešit včas, nikoli projednávat novelu ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze. Podle názoru ANO je také nepřípustná retroaktivita. Podle Havlíčka by červnová valorizace měla být na základě nyní platných zákonných pravidel a mělo by se jednat o úpravě valorizačního vzorce pro příští rok.

"Domníváme se, že definitivně rozhodnut v tuto chvíli není," uvedl Havlíček k Pavlově postoji. Nejzásadnějším problémem je podle Schillerové retroaktivita. "Jsme přesvědčeni podle hmotně-právní úpravy, že nárok vznikl 31. ledna, všechna ostatní data už mluví o zpřesnění formou nařízení vlády," poznamenala. Pokud by zákon prošel, byla by nabourána důvěra lidí ve stát, míní.

Pavel se podle Havlíčka ptal na řešení ekonomického charakteru, které by mělo hnutí ANO. Místopředseda hnutí poznamenal, že stát bude mít letos mimořádné příjmy, ať už z daní, z ČEZ nebo kvůli inflaci.

Schillerová zopakovala, že pokud prezident novelu podepíše, ANO se určitě obrátí na Ústavní soud. Domnívá se, že na tom nebude spolupracovat s dalším opozičním hnutím SPD, ač to ještě poslanecký klub ANO neprobíral. Pokud by Pavel zákon nepodepsal, chce ANO zabránit ve Sněmovně opětovnému přijetí novely.

Ministři věří, že Pavel o valorizaci rozhodne dle faktů, jež předložila koalice

Ministři pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a dopravy Martin Kupka (ODS) věří, že se prezident Petr Pavel ohledně novely o snížené červnové valorizaci důchodů rozhodne po zralé úvaze na základě faktů, které koalice předložila. Řekli to dnes novinářům při příchodu na jednání vlády. Pavel se k věci vyjádří dnes odpoledne, ráno se sešel se zástupci opozičního ANO. První místopředseda hnutí Karel Havlíček se domnívá, že prezident ještě není definitivně rozhodnut. Předlohu už schválily Sněmovna i Senát.

Podle Bartoše je správné, že prezident jedná se stranami zastoupenými ve Sněmovně. Ocenil, že si vyslechl ekonomické argumenty i z pozice vlády, například to, jaký vliv na budoucí rozpočty valorizace má nebo jak se kumuluje její navyšování. "Věřím, že se rozhodne po zralé úvaze na základě faktů, které jsme jako koalice předložili," poznamenal.

Také Kupka je přesvědčený o tom, že koalice předložila dostatek argumentů pro "tento nezbytný krok". Pokud by k tomu vláda nepřistoupila, mohla by být ohrožena česká ekonomika a v následujících letech by to znamenalo dopady ve výši desítek až stovek miliard korun, míní.

Vláda se podle ministra dopravy připravuje i na alternativy pro případ, že by prezident návrh vetoval a nestihl by se následně schválit včas. Musela by tomu být i přizpůsobena obecná důchodová reforma, míní.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) řekla, že vláda byla při projednávání zákona ujištěna o tom, že její postup je v souladu s ústavou.

Pavel už dříve České televizi řekl, že by bylo správné, aby ústavní aspekty kolem novely posoudil Ústavní soud. V případě, že by ji vetoval, Sněmovna by už pravděpodobně nestihla přehlasovat jeho postoj včas. Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve sbírce do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.