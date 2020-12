Havlíček: Lidí v obchodech je více, ale není to dramatické

Praha - Panovala obava, jak to dnes bude v obchodech vypadat. Na sociálních sítích se začaly šířit zprávy, že si lidé berou na nákupy dovolenou. Zákazníků je zatím více než obvykle, ale není to dramatické. Pokud se podaří v následujících přibližně dvou týdnech situaci zvládnout, "jsme z toho téměř venku". Novinářům to dnes při návštěvě obchodního domu IKEA v Praze na Zličíně řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Informace na sociálních sítích působili podle Havlíčka tak, že to bude "určitý útok na obchody". Všechny prodejny se po zhruba šestitýdenní nucené pauze mohly dnes znovu otevřít. Platí v nich limit jeden zákazník na 15 metrů čtverečních provozní plochy, musejí se dodržovat dvoumetrové rozestupy, nosit roušky a lidé by si měli u vstupu dezinfikovat ruce.

IKEA podle Havlíčka situaci zvládá skvěle, je podle něj ale určitým vzorem. Připustil, že menší obchody mohou v nastavení nového režimu trochu tápat, zvykat si na něj. "Ne každý má za sebou armádu spolupracovníků," dodal. Velmi důležitý je podle něj psychologický vztah mezi prodejcem a zákazníkem. Hlavně ve vypjatých situacích, kdy budou muset lidé čekat ve frontě venku, bude jim zima, personál by měl reagovat klidně a nedělat z toho mimořádnou událost.

Podle Havlíčka dnes zákazníci všechna opatření řádně dodržovali. Klíčových podle něj bude následujících deset až 14 dní a režim krátce před Vánocemi. Pokud se situaci podaří mít pod kontrolou, bude to dobré. Velmi nepříjemné by podle něj bylo, pokud by se Česká republika musela v protiepidemickém systému (PES) vrátit ze současného třetího stupně rizika do přísnějšího čtvrtého. Ve čtvrté úrovni by opět většina podnikatelských činností nemohla fungovat.

Kontroloři budou podle Havlíčka dělat svou práci, ale rozhodně není cílem někoho šikanovat nebo vytvářet policejní stát. Případná porušení by se nejprve podle něj měla řešit spíše domluvou.