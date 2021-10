Havlíček: Kontrola bezinfekčnosti v restauracích je i jinde bez další podpory

Praha - Kompenzace pro restaurace byly podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) velké, stát jim pomohl přežít. Kontrola bezinfekčnosti hostů funguje i v jiných zemích a tyto státy podporu stravovacím zařízením také neposkytují. Havlíček to dnes uvedl na dotaz ČTK. Doklady o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu bude muset personál restaurací kontrolovat od 1. listopadu. Podnikatelé v gastronomii kvůli tomu očekávají propad tržeb.

Náhrady za zásahy do podnikání žádá od vlády Českomoravský svaz minipivovarů. Měly by se vztahovat k tržbám z let 2018 a 2019. Zároveň svaz nesouhlasí s novou povinností pro restauratéry, aby kontrolovali bezinfekčnost zákazníků. Opatření není vhodné ani podle Českého svazu pivovarů a sladoven. Jeho předseda František Šámal zaslal minulý týden ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) žádost, aby ještě zvážil změnu nařízení.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek už dříve řekl, že by vláda měla za určitých podmínek zařadit restauratéry do programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, který kabinet plánuje uplatnit u automobilových firem v důsledku omezení výroby. Podnikatelé v gastronomii jsou po dlouhotrvajícím období protiepidemických restrikcí ekonomicky vyčerpaní, uvedl. Tržby v odvětví se podle něj pohybují kolem 50 procent stavu před koronavirem.

"Antivirus/Kurzarbeit je pro mimořádné situace, živelné pohromy nebo selhání trhu v důsledku vyšší moci," doplnil dnes Havlíček.

Restauratéři měli v důsledku pandemie koronaviru k dispozici několik dotačních titulů. Podporu na zaměstnance nejprve 400 a následně 500 korun mohli získat z programu COVID gastro uzavřené provozovny, respektive COVID 2021. Fungoval také dotační titul COVID Nepokryté náklady. V posledních dvou zmíněných programech museli podnikatelé splnit podmínku propadu tržeb minimálně o 50 procent. U COVID gastro bylo nutné mít tržby v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně alespoň o 30 procent nižší.