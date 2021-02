Havlíček: Kompenzace bude stát poskytovat přes čtyři programy

Praha - Na provozy, u kterých vláda od pondělí do 21. března zakázala provoz, se budou vztahovat podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) náhrady. Fungovat by nadále měly čtyři hlavní programy. Kromě dosavadního Antiviru na podporu zaměstnanosti a kompenzačního bonusu pro živnostníky, budou fungovat dotace na zaměstnance a ve čtvrtém programu by měl stát podnikatelům nahradit ztráty. Příprava posledních dvou programů podle Havlíčka pokračuje, minimálně program dotací na zaměstnance by měl být hotový příští týden. Řekl to dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

"Tyto kompenzace v současné době činí, tak jak budou nově, nechci říkat modelovány, ale spíš budou prodlužovány, částku téměř jedné miliardy denně. Bereme-li tedy pracovní den, přibližně 20 miliard korun měsíčně," uvedl Havlíček.

Kompenzace postavené na čtyřech hlavních programech by se měly vztahovat podle Havlíčka zpětně na období od února. V rámci kompenzačního bonusu budou mít živnostníci místo dosavadních 500 korun na den nárok na 1000 korun, upozornil Havlíček.

Vláda dále upravuje program COVID gastro uzavřené provozovny, ve kterém podnikatelé mohou žádat o dotaci 400 korun za každého zaměstnance za den uzavření. Nově chce Havlíček částku zvýšit na 500 korun a program rozšířit na všechny provozovny, nejen ty uzavřené. Kritériem pro získání dotace bude podle Havlíčka propad tržeb o 50 procent, ale o hranici se podle něj ještě diskutuje.

Profesní organizace, zejména Hospodářská komora (HK), podle Havlíčka požadují ještě alternativu k dotacím na zaměstnance. Vzniká tak program nákladového charakteru, řekl dále. HK nyní preferuje, aby byly programy kvalitně připraveny před rychlostí jejich projednání. Návrh by podle ní mělo ministerstvo průmyslu a obchodu předložit vládě až po konečné diskusi se zástupci podnikatelů, což by mělo být ve druhé půlce příštího týdne, uvedla.

"Pozitivně vnímám pochopení zástupců ministerstva průmyslu pro připomínky a potřeby podnikatelů. Každopádně si ale zároveň uvědomuji, že nad konečnou podobou kompenzací povedeme ještě náročnou debatu, mimo jiné o dopadech diskutovaných programů na státní rozpočet," dodal prezident HK Vladimír Dlouhý.

Díky dalším specializovaným programům, které vláda už dříve schválila, jako je pomoc pro veletrhy nebo skiareály, Havlíček věří tomu, že bude naprosté minimum firem, které na podporu nedosáhnou.

Vláda od pondělí do 21. března zpřísnila kvůli špatné epidemické situaci a šíření nových mutací koronaviru opatření. Nebudou moci být otevřená papírnictví nebo prodejny dětského oblečení a obuvi ani obchody se zbraněmi a střelivem.