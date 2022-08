Havlíček: Jediným řešením energetické krize je zastropování cen

Praha - Jediným řešením energetické krize je zastropování cen energií. Na tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to dnes řekl bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Vláda podle něj nepomáhá firmám, státním institucím, krajům či obcím. Ceny energií jsou nyní na rekordní výši.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu uvedl, že jednou z možností je stanovení maximální ceny na celoevropské úrovni. "Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou,... tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila," uvedl. Vedle zastropování cen později zmínil, že přistoupit by bylo možné také k diverzifikaci cen podle typu výroby elektřiny či že lze "sáhnout do povolenek".

Kabinet má podle Havlíčka několik možností, jak k zastropování cen přistoupit. Mimo jiné zmínil výkup podílu minoritních akcionářů energetické společnosti ČEZ. Ke stanovení maximálních cen energií na evropské úrovni, případně i na národní, vyzval dnes na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích také prezident Miloš Zeman.

Vláda na středečním jednání schválila návrh takzvaného úsporného tarifu, který pomůže domácnostem s vysokými cenami energií. Průměrná výše podpory s energiemi bude celkem zhruba 15.000 korun, letos z toho dostanou domácnosti zhruba 4000 korun. Celková výše pomoci kombinuje příspěvek skrze úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií, který činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. Odpouštění poplatku za obnovitelné zdroje se týká nejenom domácností, ale také firem či organizací.

Kabinet podle Havlíčka udělal "naprosto brutální krok", aby si pomohl v rozpočtu na letošní rok, a rozdělil pomoc na dvě části. Pomoc vyplacená letos je nedostatečná, vláda si bere domácnosti jako rukojmí, dodal bývalý ministr.

Havlíček míní, že vláda nemá na podzim připravený žádný program pomoci pro živnostníky a podniky. Dotkne se jich pouze odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Problémy mají podle něj také státní instituce, kraje, obce či nemocnice.

Ministerstvo průmyslu podle Síkely připravuje jednání s kraji, které si na drahé energie stěžují. Ve středu připustil, že pro kraje je nyní velmi náročné vysoutěžit jiný než takzvaný spotový produkt, cena se v takovém případě odvíjí od aktuální ceny na burze. Jedním z možných řešení by podle Síkely bylo nakoupit část elektřiny pro potřeby státu a dále ji distribuovat mezi kraje.