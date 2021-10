Havlíček: Investiční pobídky vláda neprojednala, necháme to na novém kabinetu

Praha - Žádosti o tři investiční pobídky, které měla mít na dnešním programu vláda, kabinet podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) neprojednával. Podobné materiály chtějí ministři přenechat nové vládě. Havlíček to řekl dnes na tiskové konferenci po zasedání kabinetu.

Vláda podle nového znění zákona o investičních pobídkách z podzimu 2019 musí schvalovat nejen velké strategické projekty, ale všechny investiční pobídky. "Nechceme rozhodovat, i když to jsou třeba dobré investiční pobídky, o tom nyní. Může přijít někdo další a může říci, že jsme to udělali záměrně už po našem mandátu. Myslím, že to vydrží pár týdnů," uvedl Havlíček.

Vláda měla mít dnes na programu žádost firmy Fibertex Nonwovens sídlící ve Svitavách. Zabývá se výrobou netkaných textilií, produkci chce rozšířit o nový typ požadovaný pro výrobu zdravotnických prostředků. Výše investice činí zhruba 793,2 milionu korun, přinést má 30 nových pracovních míst. Přínosy záměru pro stát za deset let trvání investiční akce podle MPO převyšují náklady státního rozpočtu o 49,1 milionu korun.

Úřad vlády, konkrétně Kabinet vedoucího úřadu, namítl podle materiálů, které má ČTK k dispozici, že investice není umístěna v lokalitě s vysokou mírou nezaměstnanosti. Není ani projektem s vyšší nebo střední mírou přidané hodnoty. Navíc firma i její dánský vlastník mají podle úřadu dostatek vlastních zdrojů.

Z jednání byla stažená také žádost firmy Frujo, která plánuje v Trdonicích v okrese Břeclav rozšířit výrobu potravinářských produktů a polotovarů za 203 milionů korun. Díky investičnímu záměru by mělo vzniknout deset pracovních pozic. Přínosy projektu podle MPO převýší náklady státního rozpočtu o přibližně 54 milionů korun.

Investiční záměr Frujo podle Úřadu vlády ČR vytvoří relativně malý počet pracovních míst v okrese s nízkou a klesající nezaměstnaností. Investici podle něj firma může uskutečnit z důvodu převyšující poptávky a nutnosti modernizace výroby z vlastních zdrojů.

Třetí žádostí, která měla být na programu, byl investiční projekt rodinného podniku Kornfeil vyrábějící pekařské pece, automatické chlebové linky a další doplňková zařízení. Ten chce v Hodoníně rozšířit výrobu. Počítá s investicí 25,5 milionu korun, nepředpokládá vytvoření žádných nových pracovních míst. Projekt do státního rozpočtu za deset let trvání investiční akce přinese podle MPO po odečtení nákladů 15,7 milionu korun.