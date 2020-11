Havlíček: Fungování skiareálů budeme řešit v pondělí

Praha - Expertní týmy ministerstev průmyslu a obchodu a zdravotnictví spolu s hygieniky budou v pondělí řešit fungování zimních středisek. Podnikatelé by se změny z opatření měli dozvědět s předstihem pěti šesti dnů, řekl na tiskové konferenci po dnešním mimořádném jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Expertní týmy podle Havlíčka řeší do detailu jednotlivé kategorie protiepidemického systému (PES), podle kterého se budou uvolňovat nebo zpřísňovat opatření v zemi. Vláda dnes schválila, že od pondělí se nařízení z nejvyššího pátého stupně přesunou do čtvrtého. Pokud bude situace příznivá jako v poslední době, dá se podle Havlíčka počítat s tím, že od dalšího týdne by mohl začít platit stupeň číslo tři. V něm by se za přísných podmínek mohl obnovit provoz činností, které jsou nyní pozastaveny.

Zimní střediska se podle informací ČTK připravují na sezonu. Například na Klínovci v Krušných horách začali dnes zasněžovat. Areál by měli být schopni otevřít standardně na začátku prosince.

Pro bezproblémové fungování provozů je podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota důležité, aby se na vládní úrovni sjednotila pravidla pro lanové dráhy a lyžařské vleky. Lanové dráhy jsou klasifikovány jako hromadná doprava, zatímco lyžařské vleky jsou obyčejná provozovna. Upřesněna by podle něj měla být také definice venkovního sportoviště, aby sjezdové tratě mohly fungovat v logickém celku.

Asociace už také připravila sadu opatření pro skiareály. U pokladen a na nástupištích budou označeny rozestupy. Výjimky budou podle Knota pro členy jedné domácnosti a samozřejmě při sjíždění sjezdovky. Střediska budou zajišťovat dezinfekci vnitřních i vnějších prostorů, kabiny lanovek budou častěji větrat, počítají s kontrolou zakrytí dýchacích cest návštěvníků, které bude doporučováno. Střediska podle Knota rozšířila možnosti on-line nákupů i plateb. Úpravy se dočká organizace v lyžařských školách i pojetí zábavních akcí.

Podle kategorií PES lze v pátém stupni rekreačně venku sportovat nejvýše do dvou lidí, ve čtvrtém stupni v maximálně šesti lidech a od třetího stupně vždy pouze ve dvou hracích týmech či skupinách. Ve druhém a nejnižším stupni není počet lidí sportujících venku omezen.