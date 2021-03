Havlíček: Firmy od 10 do 49 pracovníků musejí začít s testováním

Praha - Povinné testování bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) platit i pro firmy od deseti do 49 zaměstnanců, první kolo testování musejí dokončit do 26. března. Schválila to dnes vláda. Testování v malých podnicích se týká 650.000 pracovníků. Havlíček to napsal ČTK.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první cyklus testování dokončit do pátku, pro podniky s 50 až 249 pracovníky končí termín dnes. Úřady a další veřejné instituce musejí všechny zaměstnance otestovat do středy. Pokud se připočtou malé firmy, pravidelně jednou týdně bude testování podle Havlíčka podstupovat 3,2 milionu pracovníků.

MZd připravuje novelu, která umožní platit testy ve firmách

Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která by umožnila zdravotním pojišťovnám přispívat firmám na samotesty covidu-19. Peníze by měly jít z jejich fondů prevence, novela pojišťovnám umožní do fondů přidat další finanční zdroje. Do Sněmovny by měla novela dorazit během několika týdnů, řekla ČTK mluvčí úřadu Barbora Peterová. Povinnost testovat své zaměstnance mají firmy nad 50 zaměstnanců a úřady od prvního březnového týdne. Celkově by se měly testovat asi tři miliony zaměstnanců.

"Zdravotní pojišťovny se na tomto postupu dohodly se zástupci vlády, přičemž součástí této dohody byl rovněž závazek zajistit dostatečné zdroje ve fondu prevence," uvedla mluvčí. Z fondů prevence dosud pojišťovny přispívaly svým pojištěncům například na nepovinná očkování, vyšetření nebo sportovní či rehabilitační aktivity. Ve fondu mají pojišťovny peníze nikoliv z vybraného pojistného na zdravotní pojištění, ale plní je z dalších zdrojů, jako jsou penále, pokuty nebo přebytky z hospodaření.

Například VZP, u níž je pojištěno asi 60 procent obyvatel, do něj může podle zákona dát maximálně 0,3 procenta z ročního příjmu ze zdravotního pojištění. V roce 2020 pojišťovna ve zdravotně pojistném plánu počítala s příjmy 149 miliard korun, do fondu by tak mohla ten rok poslat zhruba 447 milionů korun.

Peterová sdělila, že výše fondů prevence tak zdaleka nepostačuje na krytí nákladů na samotestování. "Za tím účelem je nezbytné schválit novelizaci příslušných právních předpisů, která umožní dodatečně financovat fond prevence z jiných zdrojů," dodala.