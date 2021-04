Havlíček: Farmářské trhy či obchody s dětským zbožím otevřou od 12. dubna

Praha - Obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví či farmářské trhy se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou moci znovu otevřít od 12. dubna. Schválila to dnes vláda, napsal ČTK.

Kvůli návratu dětí do škol kabinet podle Havlíčka uvolní od následujícího pondělí provoz prodejen s dětským oblečením a obuví a papírnictví. Dále budou moci fungovat prodejny pietního zboží, farmářské trhy, čistírny, prádelny, zámečnictví, provozovny oprav zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje, uvedl dále Havlíček.

Vláda kvůli zamezení šíření koronaviru od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění kabinet povolil v prosinci. Následně od 19. ledna umožnil provoz prodejcům dětských oděvů a obuvi a papírenského zboží. Rozhodnutí vládní představitelé i tehdy zdůvodnili tím, že po zboží z těchto obchodů vzrostla po Novém roce poptávka. Do škol se v tu dobu vrátily děti z prvních a druhých tříd základních škol. Kvůli zhoršující se epidemické situaci ale od 1. března vláda prodejcům dětského zboží výjimku ze zákazu prodeje zrušila.

Svaz obchodu vítá rozhodnutí vlády otevřít prodejny s dětskými oděvy

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vítá dnešní rozhodnutí vlády otevřít od pondělí 12. dubna prodejny s dětským oblečením a papírnictví. Nedávalo by smysl otevřít školy a neumožnit, aby se na to děti připravily. Na dotaz ČTK to dnes uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Obnovit provoz budou moci kromě prodejců dětských oděvů a obuvi a papírenského zboží i obchody s pietním zbožím, farmářská tržiště, dále čistírny, prádelny, zámečnictví, provozovny oprav zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje, uvedl dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

"Jsem velmi rád, že vláda vyslyšela naše návrhy a začala respektovat realitu běžného života," řekl Prouza. Ocenil, že kabinet přijal rozhodnutí s předstihem a prodejci budou mít dost času na přípravu jako doplnění zboží a naplánování směn. Zároveň upozornil, že obchody byly vždy bezpečným místem a nestaly se zdrojem nákazy. Obchodníci podle SOCR od začátku pandemie do bezpečnostních a hygienických opatření investovali přes sedm miliard korun.