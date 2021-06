Havlíček: Dětské koutky se mohou od úterý otevřít na 50 pct kapacity

Praha - Dětské koutky, například v obchodních centrech, se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou moci otevřít od úterý. Naplnit budou smět 50 procent kapacity, schválila dnes vláda. Havlíček to napsal na twitteru. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu doplnil, že využívat služeb dětských koutků budou moci jen děti bez příznaků nemoci covid-19. Provozovatelé budou muset vést evidenci dětí a kontaktní údaje zákonných zástupců uchovávat 30 dní.

Obchodní centra se v rámci uvolňování protiepidemických opatření postupně dostávají do plného fungování. Nejprve se v nich mohly otevřít všechny obchody, stravovací zařízení v nich nejsou ode dneška odkázány na prodej s sebou, lidé mohou znovu využívat jídelní kouty. Nadále jsou v nich ale zakázány relaxační zóny.

Asociace nákupních center podle předsedy výkonného výboru Jana Kubíčka vítá další rozvolňování. "Nicméně řada omezení i nadále trvá, například limity v obsazenosti prodejen, roušky, požadavky na rozmístění stolů v restauracích nebo povinné testy pro vstup do kina nebo fitness. Nezanedbatelná část lidí je také alespoň částečně na home office. Očekáváme proto, že plná návštěvnost se projeví až na podzim, kdy se zcela rozběhne i zábavní odvětví a dojde ke kompletnímu rozvolnění a rozběhnutí ekonomiky," uvedl.

V některých menších nákupních centrech nejsou podle partnera a vedoucího týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield Jana Kotrbáčka volnočasové aktivity a občerstvení zastoupeny vůbec. U ostatních typů centrech podle něj tyto oblasti tvoří zhruba deset až 20 procent z celkové prodejní plochy, řekl ČTK.

V České republice podle Kotrbáčka funguje 108 obchodních center nad 5000 metrů čtverečních, menších je asi 18.

Plaga: Žáci možná od příštího týdne nebudou muset nosit roušky ve třídě

Žáci by možná od příštího pondělí nemuseli nosit roušky při výuce ve třídě. Rozhodnout by se mělo podle vývoje epidemie nejpozději příští pondělí. Roušky by pak asi nadále zůstaly na chodbách či v šatnách škol. Po dnešním jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Jeho vyjádření ČTK poskytla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Do konce školního roku by se podle Plagy školy měly dozvědět, jak to bude s testováním žáků od září.

"Já pevně věřím (...), že aspoň při frontální výuce žáci roušky ještě do konce školního roku nebudou muset mít. S tím, že chápu, že ve společných prostorách je ten požadavek ministerstva zdravotnictví pochopitelný. Ale myslím si a mám takový příslib pana ministra Vojtěcha, že nejpozději příští pondělí na základě konkrétních dat si opět sedneme a v ideálním případě od příštího týdne, od příštího úterka by ta povinnost nosit roušky při frontální výuce ve třídě být nemusela," uvedl ministr školství. Vyhodnocení chce nechat na ministerstvu zdravotnictví.

Staronový ministr Vojtěch minulý týden uvedl, že rušit povinnost nosit roušky a respirátory ve školách do prázdnin už nechce. "Je to to nejzákladnější hygienické opatření. Zavedením povinnosti respirátorů se situace začala zlepšovat, je to efektivnější ochrana než látkové roušky," řekl. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dříve uvedla, že vláda by o odložení ochrany dýchacích cest ve školách mohla rozhodnout asi dva týdny po 24. květnu, což bude příští týden. Návrh k odložení roušek ve školách, alespoň pro menší děti, chtěl již dříve nadnést premiér Andrej Babiš (ANO) .

Vojtěch také minulý týden uvedl, že počítá s pokračováním testování dětí na covid-19 i po zářijovém zahájení nového školního roku. Plaga to dnes uvítal. Ministerstvo zdravotnictví podle něj nyní musí ještě prověřit kapacity laboratoří, aby nebyl problém s logistikou. Představa je taková, že by se po návratu z dovolených konalo screeningové testování na jednotlivých školách. Nejdříve by měl být na řadě první stupeň, kam chodí děti, pro jejichž věkovou skupinu zatím nebudou dostupné vakcíny proti covidu-19, řekl. Dodal, že očekává, že se školy dozví postup pro zářijové testování do 30. června, aby měly dost času se na vše nachystat.

Většina škol dosud používá antigenní testy, které jim zajistil stát. Jsou levnější a ukážou výsledek na místě, podle odborníků jsou ale také méně spolehlivé než PCR testy. Pokud se škola rozhodla přejít na PCR testy s výsledky z laboratoře, stát jí za jeden kus proplatí zpětně 200 korun.

Na uměleckých školách může zpívat společně až 30 studentů

Ve školách uměleckého směru vláda povolila společnou výuku až 30 studentů zpěvu. Upravila i podmínky pro tradiční fotografování tříd, při pořizování snímku budou moci děti roušky a respirátory sejmout. Po dnešním zasedání kabinetu o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ve školách nadále platí omezení zpěvu v hodinách hudební výchovy. Povolen je pouze ve školkách či umělecky zaměřených oborech, dosud se mohlo ale společně trénovat v menších skupinách. Pěvecké sbory mohou při účasti 30 osob společně zpívat ode dneška.

Podle informací ministerstva školství je od 24. května povolen zpěv pouze ve školkách. Ve středních, vyšších odborných a vysokých školách mají výjimku obory, kde je zpěv stěžejní pro naplnění studijního programu. Podmínkou pro ně dosud bylo nejvýše šest žáků v místnosti. Za stejných podmínek se může zpívat také v základních uměleckých školách. Hudební výchova v ostatních školách se nezrušila, ale žáci se v ní místo zpěvu musí učit například hudební teorii.

O zákazu zpěvu ve školách rozhodla vláda na návrh bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) kvůli zhoršení epidemie covidu-19 na konci září, opatření platí od 5. října. Houslový virtuos Pavel Šporcl nedávno upozornil na to, že například pro základní školy s rozšířenou hudební výchovou je přetrvávající zákaz zpěvu velký problém. Donedávna se tam podle něj učitelé snažili s dětmi zpívat aspoň při výuce na dálku, po návratu k plně prezenční výuce od 17. května to ale již nejde.

Žáci ve školách nosí ve výuce povinně roušky, starší 15 let musí mít respirátory. Všichni se musí ve škole testovat na covid-19 buď antigenními testy jednou za týden, nebo přesnějšími PCR testy jednou za dva týdny. Donedávna ve školách platilo také omezení tělocviku.