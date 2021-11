Navrhovaná podpora je podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) neefektivní. Na vstupní podmínku poklesu obratu o 50 procent, kterou zmiňuje ministr Havlíček, dosáhne minimum podnikatelů. Po zrušení možnosti prokázat se při vstupu do služeb negativním testem restauracím klesnou tržby o 30 až 40 procent. ČTK to řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Havlíček chce v pondělí vládě předložit konečný návrh programů podpory. Měly by podle něj znovu začít fungovat COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Debata se zaměstnavatelskými svazy se vede o jejich detailním nastavení. Další jednání se má podle Havlíčka uskutečnit v pátek. Zástupci podnikatelů požadují, aby dotace mohli čerpat podnikatelé při propadu tržeb o 30 procent. Takové kritérium podle Kastnera platí například v Rakousku a Německu. Pokud se tedy vláda v těchto zemích inspiruje v případě omezení, měla by se inspirovat i v případě náhrad, uvedl.

Vláda podle Havlíčka plánuje obnovit také tzv. kompenzační bonus pro živnostníky. Profesní svazy podle Kastnera ale dlouhodobě požadují i program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Dále navrhují od 1. ledna snížení daně z přidané hodnoty u nejvíce zasažených odvětví na pět procent. K tomu se ministři ale podle Kastnera vůbec nevyjádřili. "Uvítali bychom, aby k tomu něco řekla i nově vznikající vláda," řekl dále Kastner.

Kabinet dnes schválil, že od pondělí budou moci služeb, jako jsou restaurace, bazény nebo kadeřnictví, využívat jen očkovaní a lidé po prodělané nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zároveň vyzval pořadatele vánočních večírků, aby jejich konání raději posunuli. Zrušené akce už restauratéři podle Kastnera evidují.

Kastner více než z konce roku má v případě gastronomie obavy z ledna a února, kdy tržby obvykle nejsou tak vysoké. Podnikatelé profitují z toho, co vydělali v listopadu a prosinci. Nyní se ovšem počítá s propadem. Po mnoha měsících omezení ale už nyní nemají finanční rezervy.

Neuznávání negativních testů je podle Igora Třeslína, ředitele společnosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy, diskriminující. "Pokud budu nakažený, můžu bez okolků přenášet virus, všechno bude v pořádku a nikdo se nad tím podle současných pravidel nepozastaví. Zatímco pokud prokážu bezinfekčnost, tzn. byl jsem včera na PCR testu a jednoznačně jsem negativní, tak do restaurace nesmím? Postrádá to logiku," uvedl. Podle Jany Kohoutové ze Storyous je důležité zvýšit proočkovanost a urychleně zvážit i testování očkovaných.