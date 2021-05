Havlíček: Česko je připraveno se připojit k zákazu běloruských aerolinek

Ilustrační foto - Silně odmítavé reakce vyvolal dnešní postup běloruských úřadů, které přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku (na snímku), aby mohly zatknout novináře a odpůrce běloruské vlády Ramana Prataseviče.

Brusel - Česko je připraveno v případě shody EU se připojit k zákazu letů běloruských aerolinek Belavia přes český vzdušný prostor. V případě jeho přijetí by se to týkalo i linky z Prahy do Minsku. Stát nyní chce analyzovat, kolika českých občanů v Bělorusku se nařízení může dotknout. ČTK to dnes řekl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Zákaz letů předpokládá i premiér Andrej Babiš (ANO).

Zákaz letů běloruských aerolinií Belavia do Česka, pokud bude přijat, se dotkne letecké linky do Prahy. Přes Bělorusko létá také pravidelná linka ČSA do Moskvy, dopravce situaci sleduje a řídit se bude pokyny úřadů.

Summit EU se v pondělí večer v reakci na nedělní vynucené přistání civilního letadla v Minsku, po němž běloruské úřady zatkly novináře a opozičního aktivistu Ramana Prataseviče, dohodl na zákazu přeletů a přistání běloruských aerolinek Belavia na svém území. Vyzval také unijní přepravce, aby se vyhýbali přeletům běloruského vzdušného prostoru.

"Možnost vydat zákaz je relativní rychlá, je to pouze otázka instrukce ministerstva dopravy. Řízení letového provozu následně bude informovat aerolinky už před vzletem z Běloruska," uvedl Havlíček. O situaci průběžně jedná s premiérem i ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD).

Ministerstvo podle Havlíčka nyní chce zanalyzovat, kolika cestujících a českých občanů v Bělorusku by se zákaz mohl týkat. Jak dlouho bude případné přijetí zákazu trvat není podle ministra zatím jasné, podle něj by však měly členské státy své kroky sjednotit.

Do Prahy v současností pravidelně létá přímá linka Belavie z Minsku, v provozu je třikrát týdně vždy ve středu, v pátek a v neděli. Další let je v plánu ve středu. Na linku, která funguje v Praze s přestávkami od června 1998, nasazuje dopravce převážně Embraer E195 v konfiguraci pro 107 cestujících. Belavia zároveň využívá českých vzdušný prostor pro přelety svých dalších linek do Evropy.

Z českých dopravců využívají leteckou trasu přes Bělorusko na své pravidelné lince do Moskvy ČSA. Další let mají naplánovaný na středu. Dopravce podle mluvčí Vladimíry Dufkové situaci monitoruje a při výběru trasy chce postupovat podle pokynů Evropské agentury pro bezpečnost letectví a dalších kompetentních úřadů. V případě zastavení přeletů přes Bělorusko jsou aerolinky připraveny létat přes alternativní trasu. Ta by patrně vedla přes Ukrajinu.

Běloruské úřady v neděli za pomoci stíhačky přinutily letoun společnosti Ryanair z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zadržet opozičního novináře Ramana Prataseviče. Západ to označil za "pirátství" a zareagoval sankcemi.