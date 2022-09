Havlíček: Ceny energií shoda ministrů EU neovlivní

Praha - Velké země si pohlídaly svoje zájmy, nepočítá se tak se zastropováním cen plynu a ceny energií tak dnešní shoda ministrů pro energetiku na úrovni Evropské unie neovlivní. V reakci na dnešní zasedání to ČTK sdělil bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Podle Hospodářské komory opatření neřeší problémy českého průmyslu.

Členské země EU se ve snaze zmírnit dopady aktuální energetické krize dohodly na snižování spotřeby elektřiny ve špičce a zdanění mimořádných zisků elektráren a dodavatelů fosilních paliv. Peníze odebrané energetickým společnostem plánují využívat na podporu zranitelných skupin obyvatel a podniků nebo na financování úsporných opatření.

Jedna z částí krizového balíku schváleného na mimořádné energetické radě stanovuje limit 180 eur za megawatthodinu (MWh) pro příjmy elektráren využívajících levnější zdroje než plyn. Veškeré příjmy nad touto hranicí mohou státy využít pro vlastní opatření.

"Žádná revoluce se nekonala, je to podle dikce Evropské komise. Ceny energií to neovlivní, ale umožní se výběr daní a následně se dotačním způsobem budou prostředky přerozdělovat," uvedl Havlíček. Ke stanovenému limitu 180 eur za MWh na jednotlivé zdroje uvedl, že je nutný, jinak by Česko nemělo šanci na zdaněné prostředky dosáhnout. "Například ČEZ prodal na příští rok za 100 eur," poznamenal.

"Podle očekávání se v tuto chvíli nepočítá se zastropováním cen plynu, což by okamžitě snížilo i cenu elektřiny. Velké země si dobře pohlídaly svoje zájmy. Německo a Francie prosazují společnou platformu pro nákup plynu, je patrné, že Evropská komise jedná podle not těchto států," uzavřel místopředseda Sněmovny.

Plán povinných úspor elektřiny se týká vybraných hodin s nejvyšší spotřebou, přičemž cílem je dosáhnout v těchto úsecích alespoň pětiprocentního snížení. "Špičkové hodiny" mají dohromady tvořit desetinu zimních měsíců, jejich výběr je stejně jako konkrétní úsporná opatření na rozhodnutí jednotlivých zemí unie. Cílem je minimalizovat využívání paroplynových elektráren, které vstupují do hry v časech maximální poptávky a jejichž vysoké náklady tlačí cenu elektřiny na dříve nevídané hodnoty.

Třetím pilířem přijatého souboru je nejméně 33procentní zdanění mimořádných příjmů společností dodávajících fosilní paliva. Takzvaný solidární příspěvek se bude vypočítávat ze zisků z letošního a příštího roku, přičemž za takzvaně přebytečné jsou považovány zisky nad hranicí 120 procent průměru z posledních čtyř let.

EU doufá v to, že tyto zásahy pomohou domácnostem a firmám překonat nastávající zimní měsíce, během nichž hrozí rozsáhlé problémy v důsledku omezení dodávek plynu z Ruska. Podle odhadů Evropské komise (EK) by mohlo odebírání příjmů za levnější elektřinu v kombinaci s příspěvky od sektoru fosilních paliv přinést do rozpočtů unijních zemí až 140 miliard eur (přes 3,4 bilionu Kč). Limit 180 eur za MWh a povinné úspory mají vstoupit v platnost na začátku prosince.

Hospodářská komora: Opatření neřeší problémy českého průmyslu

Opatření, která dnes přijali unijní ministři pro energetiku, neřeší podle Hospodářské komory problémy českého průmyslu, nebudou mít okamžitý vliv na ceny energií. ČTK to sdělil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Zástupci zemí Evropské unie se dnes s cílem zmírnit dopady energetické krize dohodli na povinných úsporách elektřiny v nejvytíženějších hodinách, a to alespoň o pět procent, a zdanění mimořádných zisků elektráren a dodavatelů fosilních paliv.

Schválená opatření byla podle Dlouhého předem ohlášená a přijetí se očekávalo. Považuje je ovšem za velmi obecná, neřešící potíže českého průmyslu a velkých podniků. "Budeme trvat na tom, aby se tato unijní opatření nyní promítla co nejrychleji do konkrétních kroků české vlády, včetně potenciálních limitů na ceny energií pro velké firmy. Dnes oznámená unijní opatření nebudou mít okamžitý vliv na ceny, za které se u nás energie budou nakupovat. To musí udělat česká vláda," řekl.

Úspory elektřiny v nejvytíženějších hodinách mají dohromady podle unijních ministrů tvořit deset procent zimních měsíců, jejich výběr stejně jako konkrétní úsporná opatření budou na rozhodnutí jednotlivých členských států. Cílem je minimalizovat využívání paroplynových elektráren, jejichž dodávky jsou zapojovány v časech nejvyšší poptávky a vysoké náklady zvyšují cenu elektrické energie.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák před jednáním ministrů pro energetiku uvedl, že snížení spotřeby elektřiny podporuje, nejedná se podle něj ale o klíčové opatření.

U společností dodávajících fosilní paliva evropští ministři pro energetiku počítají nejméně s 33procentním zdaněním mimořádných příjmů. Takzvaný solidární příspěvek se bude vypočítávat ze zisků z letošního a příštího roku, přičemž za takzvaně přebytečné jsou považovány zisky nad hranicí 120 procent průměru z posledních čtyř let.

Krizový balík opatření stanovuje také limit 180 eur za megawatthodinu (MWh) pro příjmy elektráren využívajících levnější zdroje než plyn. Veškeré příjmy nad touto hranicí mohou státy využít pro vlastní opatření.

"Zavedení cenového stropu na výrobny elektřiny a následné rozdělování výnosů nepovažujeme za ideální řešení, protože nebude mít okamžitý dopad na ceny na trhu – řeší pouze příjmovou stránku rozpočtů členských států," uvedl Hanák. Dodal, že opatření nezaručuje přidělení potřebné podpory firmám všech velikostí.

Česká vláda už dříve rozhodla, že pro živnostníky, malé a střední firmy připojené na nízké hladině napětí bude platit zastropování cen elektřiny a plynu. Cena silové elektřiny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) nebude moci od listopadu přesáhnout šest korun za jednu kilowatthodinu (kWh), v případě jedné kWh plynu bude maximální cena činit tři koruny včetně DPH. Velkoodběratelé by měli mít nárok na podporu z tzv. dočasného krizového rámce, který státům Evropské unie umožnil okamžitou podporu firem v důsledku drahých energií a protiruských sankcí. Ministři na opatření slibují 30 miliard korun.