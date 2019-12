Havlíček: Aukce kmitočtů pro 5G nebude v lednu, ale asi až v půlce roku

Praha - Aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G v původně avizovaném lednu příštího roku vypsaná pravděpodobně nebude. Nelze vyloučit, že by se odložila někdy na polovinu příštího roku. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Důvodem je podle něj úprava podmínek soutěže, která má přilákat do Česka čtvrtého operátora.

Aukce měla původně začít letos na podzim. Jedním z důvodů odkladu bylo pokračující řízení Evropské komise ohledně sdílení sítí mezi operátory O2 a T-Mobile, na které se stěžoval Vodafone.

"Jestliže se o ní (aukci) diskutuje několik let, tak jestli bude v lednu nebo v květnu, tak si myslím, že to není to nejpodstatnější," řekl Havlíček. Za důležitější považuje, aby si jeho úřad byl jist, že jsou podmínky nastaveny tak, že se bude moci zúčastnit maximální počet českých i zahraničních hráčů a soutěž bude dostatečně atraktivní.

Ministr předpokládá, že aukce se zúčastní jednotky zájemců, cílem ale je, aby se jich přihlásilo co nejvíce. Podle Havlíčka by případný čtvrtý operátor měl "nabourat" konkurenční prostředí a Česko by se tak posunulo v cenách dat. Vysoké ceny za mobilní data v České republice v minulosti kritizovali vládní i opoziční politici.

Český telekomunikační úřad bude dražit frekvence v pásmu 700 a 3500 MHz. Kmitočty v pásmu 700 MHz se uvolní přechodem pozemního televizního vysílání na nový standard DVB-T2 v polovině příštího roku. Aukce má podle předběžných odhadů vynést státu nejméně osm miliard korun.

Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Mají umožnit rozvoj oblastí jako je autonomní řízení nebo internet věcí.

V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory.