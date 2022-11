Havlát: Nabídka mě dost překvapila, ale jsem rád, že mohu být zpátky u hokeje

Praha - Nový generální manažer hokejové reprezentace Martin Havlát přiznal, že ho možnost nahradit u týmu Petra Nedvěda, jenž na prahu nové reprezentační sezony nečekaně skončil, v první chvíli zaskočila. Bývalý vynikající útočník s bohatými zkušenostmi z NHL však dlouho neváhal a na nabídku kývl. Vnímal ji jako jedinečnou možnost vrátit se k hokeji. Na novou výzvu se těší.

"Mě osobně možná ta nabídka překvapila úplně nejvíc ze všech. A mou první reakcí byl výbuch smíchu. Ale (prezident svazu Alois) Lojza Hadamczik hned říkal, že to je vážná nabídka," přiblížil jednačtyřicetiletý Havlát v rozhovoru s novináři, jak se spolupráce rodila.

"Po krátkém zvážení jsem se rozhodl ji přijmout, protože taková nabídka se nedostává každý den. Rozhodoval jsem se ale jen pár hodin. Rodina mě také podpořila, těším se na návrat k vrcholovému hokeji. Je to pro mě šance být zase po pár letech od doby, co jsem skončil, zpátky. Uvidíme, jak to půjde. Je to pro mě novinka a velká výzva, ale reprezentace je pocta z jakékoliv pozice. Národní tým je prostě nejvíc," prohlásil Havlát.

Ví, že je před ním spousta nových věcí, do nichž potřebuje postupně proniknout. "Bude to trošku odlišná role od té, na níž jsem byl v nároďáku zvyklý. Budu se snažit co nejlépe nahradit Méďu (Petra Nedvěda), s nímž jsem se bavil ještě před nástupem do funkce. Tuhle roli si chválil a podpořil mě, abych tu nabídku vzal. Konkrétní radu jsem však nedostal," uvedl Havlát.

Spolu s ním bude povinnosti vyplývající z pozice generálního manažera plnit bývalý obránce Marek Židlický, který je Havlátovým asistentem. "Jsme na to dva, má role se bude týkat hlavně NHL, bude hlavně o komunikaci s hráči, trenéry, generálními manažery i agenty a skauty, také o skautingu hráčů... Taková bude moje role pro začátek, uvidíme, jak to bude probíhat v budoucnu," řekl Havlát.

První kemp reprezentace v sezoně spojený s účastí na turnaji Karjala je pro mistra světa z roku 2000 hlavně seznamovací. "Seznamuji se s novou rolí i Karim Jalonenem. Z něj mám zatím jen ty nejlepší dojmy," pochvaloval si Havlát. "Jinak ale znám více kluků z realizačního týmu než hráčů," dodal s úsměvem.

Jeho hlavní čas v průběhu sezony ale teprve přijde. I proto, že hlavní kompetence a odpovědnost za složení mužstva se vrátily zpět do rukou hlavního kouče. "V únoru a březnu budu mít nejvíc práce, abych zkusil dotáhnout co nejvíce hráčů ze zámoří na světový šampionát. Snad nebudu muset nikoho moc přemlouvat. Jet na mistrovství by mělo být automatické. Je přece super na konci sezony po vypadnutí v play off ještě o něco hrát," věří Havlát, že bude ve své roli úspěšný.

"S Martinem Eratem, který také žije většinu času ve Státech, už řešíme nějaké věci a bavíme se o svých názorech, do toho komunikace s Karim (Jalonenem) i Markem Židlickým ohledně možných nominací na MS. Ten rozvrh umožňuje, aby hráči po prvním kole play off NHL přijeli na nároďák. Jsou tam pak ještě nějaké dva týdny (do začátku MS), v tom si myslím, že to bude tento rok pro nás všechny o něco jednodušší," věří Havlát.

Aktivní kariéru ukončil oficiálně v únoru 2017 a od hokeje si dal následně pauzu. "Čtyři nebo pět let jsem vůbec nebyl na NHL. Bylo mi to nepříjemné. Z hlediště se nervuju mnohem víc než z ledu, jak nemůžu ovlivnit výsledek. Teď budu nejvíc času trávit doma na Floridě na zápasech Tampy a Floridy, kam přijedou všechny týmy s českými hráči. Ale když bude potřeba, zajedu samozřejmě i jinam," nastínil Havlát.

Do trénování patrně zasahovat vůbec nebude. "Ale když bude možnost, na led klidně půjdu. Brusle mám v garáži, na ledě jsem v nich ale nestál už asi dva a půl roku," přiznal Havlát.