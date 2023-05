Havlát: MS skončilo neúspěchem, příčin je víc, ale nechám si je pro sebe

Praha - První sezona na pozici generálního manažera hokejové reprezentace skončila pro Martina Havláta neúspěchem. V rozhovoru s novináři přiznal, že na vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa a celkovém vystoupení na turnaji se jen ztěžka hledají pozitiva. Příčin vidí ze svého pohledu víc, ale rozebírat konkrétně je nechtěl.

"Je to určitě neúspěch a moc pozitivních věcí se v tom výsledku a všem, jak to nakonec dopadlo, najít nedá. Cílem bylo projít přes čtvrtfinále a pak bojovat dál, ale to se nám nepovedlo. Myslím, že pak je jedno, zda jste pátí, nebo osmí. Určitě to bude bráno jako neúspěch," řekl Havlát.

Vrátil se také k neúspěšnému čtvrtfinále. "S Američany jsme udělali tři chyby a po těch padly tři góly. Jinak si myslím, že těch velkých šancí jsme měli více než oni, když se budeme bavit konkrétně jen o tom čtvrtfinále. Tím, jak jsme hráli, jsme si však nedali šanci ten zápas vyhrát," přiznal Havlát.

Důvody neúspěchu nechtěl konkretizovat. "Za tím neúspěchem stojíme všichni. Všichni jsme ten tým skládali. Myslím, že každý si dělal v hlavě sám pro sebe nějakou analýzu. Těch příčin neúspěchu je podle mě víc, ale nechám si je pro sebe," uvedl Havlát.

"V některých věcech jsme zaostávali, to určitě ano. Když se vám však zraní dva důležití centři, jako jsou Sedlák a Chytil, kteří měli být tahouny toho týmu, je to složité. Dostanou zase šanci ostatní, aby je nahradili, ale ne všem se to povedlo. A dá se říct, že tihle dva hráči pro nás a naši hru byli nenahraditelní," doplnil Havlát.

Reagoval také na hlas svazového šéfa Aloise Hadamczika, jemuž ve výkonu týmu scházela bojovnost, odvaha, kreativita a vůle. "Neviděl jsem, co přesně pan Hadamczik psal. Já si však myslím, že bojovnost tam určitě byla a všichni kluci tam určitě nechali, na co měli. Souhlasil bych s tím, že nám chyběla kreativita a bruslení," přitakal Havlát.

"Každý má ale právo na to, aby řekl svůj názor. I laik jako pan Dědek," připomněl Havlát výroky pardubického šéfa Petra Dědka, jenž záhy po prohraném čtvrtfinále vyzval k odvolání kouče Kariho Jalonena. Toho se obratem zastal jeden z nejlepších hokejistů světa David Pastrňák. "Co já vím, tak si hráči spolupráci s Karim pochvalují. Ale pan Dědek si samozřejmě může říkat, co chce."

Mužstvu nakonec pomohlo šest posil z NHL, jednou z nich byl ale právě Chytil, pro něhož turnaj po nešťastném zranění skončil hned zkraje. "Moje práce je kontaktovat hráče, o které máme po dohodě s trenérem zájem. Ne obvolávat všech třicet, čtyřicet, padesát kluků, co bydlí v Americe. Bez ohledu na to, kde hrají. S těmi, o něž jsme měli zájem, jsem mluvil v průběhu celého roku, během března se to pak všechno zintenzivňuje s blížícím se závěrem základní části NHL," řekl Havlát.

"Všichni, co mohli - a co chtěli - tak s námi byli na šampionátu. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby těch kluků z NHL bylo víc, chyběli nám. Minulý rok jich bylo asi o pět víc. Ale to byl minulý rok, byla jiná situace. V tom je mistrovství světa specifické - každý rok tady mohou být jiní hráči, někdy jich je víc, jindy zase méně. Pracovali jsme s hráči, které jsme k dispozici měli," podotkl bývalý vynikající útočník s bohatými zkušenostmi z nejlepší hokejové ligy světa.

Na poučení směrem k příštímu mistrovství světa v Praze a Ostravě je podle něho ještě čas. "Teď je ještě brzy po vyřazení. Nemá vůbec cenu se teď bavit o tom příštím šampionátu," řekl Havlát.