Havlát bude posily z NHL komentovat ve čtvrtek, rýsují se jen Zbořil a Chytil

Ilustrační foto - 1. kolo play off NHL: Východní konference - 2. zápas: New Jersey - NY Rangers, 20. dubna 2023. Uprostřed Filip Chytil z New York Rangers a vpravo brankář Vítek Vaněček z New Jersey Devils. ČTK/AP/Seth Wenig

Brno - Bez lídrů Bostonu se bude muset zřejmě obejít česká hokejová reprezentace na mistrovství světa v Rize a Tampere. Generální manažer národního týmu Martin Havlát se k možným dalším posilám z NHL vyjádří až ve čtvrtek dopoledne. Opory nejlepšího celku základní části Bruins, který vypadl překvapivě v noci na pondělí v sérii s Floridou, si však postupně škrtá. Centr David Krejčí vynechal kvůli zranění konec dlouhodobé části a přišel i o tři duely play off, kanonýr David Pastrňák zase dohrával s pochroumaným ramenem.

Vedle dvou členů loňského bronzového týmu, kteří vytvořili elitní formaci s kapitánem Romanem Červenkou, se podle neoficiálních informací nezúčastní ani další útočníci Bostonu Pavel Zacha, Tomáš Nosek a Jakub Lauko. Zacha dosud nereprezentoval v A-týmu, Lauko po vyřazení zamířil na farmu do Providence do AHL. Jako jediný z šestičlenné české kolonie by se tak mohl do přípravy zapojit obránce Jakub Zbořil, jenž v nabitém kádru Bruins dostal příležitost jen ve 22 zápasech základní části.

Na dobré cestě by naopak mělo být posílení o útočníka Filipa Chytila z New York Rangers. Ti skončili v noci na pondělí také po porážce v rozhodujícím sedmém utkání s New Jersey. Pokud projde výstupní prohlídkou a klub k jeho účasti svolí, neměl by Chytil chybět. Havlát se k tomu ale vyjádří až ve čtvrtek. "Martin Havlát přijel včera, je v kontaktu s hráči," řekl novinářům kouč Kari Jalonen. Postupné skládání týmu bere jako realitu "To je život. Žijeme den po dni, každý den jsme chytřejší," dodal.

Tým se chystá v Brně na čtvrteční začátek Českých her proti Finsku a kapitán Červenka posílení z NHL vítá. "Uvidíme, jak to dopadne. To není otázka na mě, to řeší vedení. Je jasné, že každého dobrého hráče, kterého máme, bychom rádi viděli tady v našem týmu," podotkl.

Nejproduktivnějšímu i nejužitečnějšímu hráči loňského MS je ale jasné, že naděje na obnovení loňské spolupráce s Pastrňákem a Krejčím padá. "Psal jsem si s Krejčou, ale není tam moc co říkat. Ale nechávám to na vedení reprezentace. Já o tom víc nevím. To je na trenérech a generálním manažerovi. Nicméně to nevypadá, to je asi všechno, co k tomu řeknu já. Situace je složitá. Je to tak, jak to je. Není to o tom, jestli se jim chce, nebo ne. Jsou okolnosti, které tomu nenahrávají. A je potřeba to respektoval," prohlásil Červenka.

Jalonen bude mít kompletní současný dvaatřicetičlenný kádr opět až dnes po zařazení útočníka Romana Horáka, který byl mimo hru od čtvrtka po zásahu bruslí do kolena. "Měl by se připojit dnes a zkusit si sám zabruslit," přiblížil Jalonen. Uspěchat nechce také návrat do zápasů obránce Davida Jiříčka. Po zranění boku v duelu v Rakousku trénuje od úterka. "Musíme být opatrní a neriskovat. Každý den je to lepší, ale uvidíme zítra," dodal Jalonen.