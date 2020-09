Havertz přestoupil do Chelsea, je nejdražším Němcem

Londýn - Německý fotbalový reprezentant Kai Havertz přestoupil z Leverkusenu do Chelsea. Londýnský klub za jednadvacetiletého ofenzivního záložníka podle médií zaplatí 100 milionů eur (2,6 miliardy korun), což z něj udělá nejdražšího německého hráče historie.

S Chelsea, v jejímž vedení pracuje bývalý český brankář Petr Čech, podepsal Havertz pětiletou smlouvu. V klubu se sejde s reprezentačním kolegou Timem Wernerem, který posílil "Blues" v červenci z Lipska. Londýnský tým za útočníka zaplatil výstupní klauzuli 53 milionů eur, díky níž byl Werner zhruba dva měsíce německým rekordmanem.

Havertz kvůli blížícímu se transferu z preventivních důvodů nenastoupil do čtvrtečního duelu Ligy národů se Španělskem (1:1) a dnes z reprezentačního srazu odcestoval, aby přestup dokončil. Rodák z Cách měl v Leverkusenu kontrakt ještě za dva roky, v minulých čtyřech sezonách ve 150 zápasech za Bayer vstřelil 46 gólů.

Leverkusen tento týden opustili dva ofenzivní hráči - Havertz a útočník Kevin Volland, jenž odešel do Monaka. Do Bayeru podle italských médií míří český útočník Patrik Schick z AS Řím, jenž měl v Leverkusenu tento týden absolvovat zdravotní testy, kvůli kontaktu s osobou nakaženou koronavirem na reprezentačním srazu ale skončil v karanténě.