Havelkova komedie Mimořádná událost vznikla podle skutečné události na železnici

Praha - Scénář druhého celovečerního filmu scenáristy a režiséra Jiřího Havelky Mimořádná událost vznikl na základě skutečné události na tuzemské železnici na Vysočině v roce 2019. Přestože je snímek odehrávající se motorovém vlaku, který nikdo neřídí, uváděn jako komedie, obsahuje i vážnější tóny. Havelka to dnes řekl novinářům. Film natočený na trati Kolešovice - Chrášťany uvedou tuzemská kina od 3. února.

"Doufám, že je tam několik vrstev a každý divák si z filmu vezme něco. Primárně to sranda je, aby příběh lidi bavil. A pak tam jsou věci, které mě zajímají a které jsme při psaní scénáře hodně řešili se scenáristou Davidem Dvořákem," řekl ČTK režisér Havelka. Příběh se odehrává během jednoho letního dne a začíná na malém vlakovém nádraží, které opouští lokálka s několika různorodými pasažéry.

"Vlak jel Českomoravskou vrchovinou a zastavil, protože měl poruchu s brzdami, strojvůdce vystoupil, odvzdušnil brzdy a ono se mu to samo rozjelo zpátky vinou gravitace. Ten vlak jel, zcela neřízen, ale zase v protikopci zastavil, takže se nic nestalo, trvalo to 14 minut a my o tom natočili celovečerní film," uvedl Havelka.

Příběh odkazuje na událost z února 2019, kdy osobní vlak na Vysočině mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím jel několik kilometrů bez strojvůdce. Ve vlaku tou dobou bylo 11 cestujících, nikomu se nic nestalo. "Čerpal jsem z televizní reportáže, článků v médiích a částečně z veřejně dostupné zprávy Drážní inspekce šetřící tuto mimořádnou událost," řekl dnes Havelka.

Hlavní postavy, manželskou dvojici Romany a Romana, ztvárnili Jana Plodková a Igor Chmela. V dalších rolích návštěvníci kin uvidí Jenovéfu Bokovou, Aloise Švehlíka, Václava Koptu a další. Postava představovaná Jaroslavem Pleslem může divákům připomenou film Spalovač mrtvol, balkánská dechovka tvorbu režiséra Emira Kusturici, prostředí vlaku zase snímek Věry Chytilové Kalamita.

"Nechal bych to divácích. Jakmile se řekne vlak a lidé uzavřeni v prostoru, tak Kalamita naběhne, ale stejně tak je zajímavý polský film Vlak, se kterým je podobnost Mimořádné události ještě větší," dodal Havelka.

Na první celovečerní film scenáristy a režiséra Havelky Vlastníci přišlo do tuzemských kin přes 320.000 diváků. Komedie z roku 2019 proměnila tři z 12 nominací výročních cen Český lev České filmové a televizní akademie. Klára Melíšková si odnesla Českého lva jako nejlepší herečka ve vedlejší roli. Další nominaci proměnil tento film za scénář pro Havelku a pro nejlepší herečku v hlavní roli, Terezu Rambu (Voříškovou).

Režisér Havelka vystudoval jihlavské gymnázium, režii alternativního a loutkového divadla na DAMU. Již během studií začal hrát a režírovat na malé scéně Ypsilonky. Také je jedním z členů kabaretního divadla Vosto5, které proslulo autorskými inscenacemi, jejichž základním stavebním kamenem je improvizace.