Havel po Spartě: Na porážky nejsme zvyklí, zbývající duely podzimu musíme vyhrát

Plzeň - Plzeňský fotbalista Milan Havel byl po domácí porážce 0:1 s pražskou Spartou ve šlágru 15. kola první ligy hodně zklamaný. I proto, že obhájci titulu a lídři tabulky v nejvyšší soutěži podlehli po více než roce a 35 zápasech. Osmadvacetiletý reprezentační obránce věří, že Viktoria poslední dvě ligová utkání podzimu proti Brnu a Pardubicím zvládne vítězně.

"Samozřejmě jsem strašně zklamaný, protože jsme hráli doma. Věřili jsme, že Spartu svalíme, bohužel se to nepovedlo. Skončila nám nějaká série zápasů, prohráli jsme po roce. Teď jsme nebyli moc zvyklí prohrávat, odmalička nemám rád prohry," řekl Havel na tiskové konferenci.

Vyhrocené a bojovné utkání rozhodl sparťanský kapitán David Pavelka gólem z 82. minuty. "Byl to zápas o jednom gólu a rozhodla jedna standardka. My jsme měli také pár šancí po standardkách, které jsme nevyužili, oni ano. Bohužel někdy to takové zápasy rozhoduje," uvedl Havel.

Podle něj Západočeši neměli potíže kvůli tomu, že hostující trenér Brian Priske zvolil pro Spartu netradiční rozestavení 3-4-3. "Přistupuje k tomu čím dál tím víc týmů. Samozřejmě je to trošku něco jiného, když hráči rotují, hůř se předávají. Ze hřiště jsem ale neměl takový pocit, že bychom s tím měli problém. Prohráli jsme, vyhodnotíme si to a ukážeme si chyby," řekl odchovanec Bohemians 1905.

Svěřenci trenéra Michala Bílka ve středeční dohrávce přivítají nováčka z Brna, příští neděli uzavřou podzimní část sezony s Pardubicemi v pražském Ďolíčku. "Oba zápasy jsou nesmírně důležité, musíme je zvládnout vítězně. Pak budeme od Slavie (minimálně) čtyři body, od Sparty devět. Podzim pak můžeme hodnotit úspěšně," prohlásil Havel.

Zatímco Sparta měla i kvůli odloženému utkání se Slováckem třináctidenní volno, Plzeňští v úterý na závěr skupiny Ligy mistrů v podobné sestavě doma podlehli Barceloně 2:4. "Evropu jsme chtěli hrát. Samozřejmě síly ubývají, zápasů bylo hodně. Pereme se trošku se zdravotními problémy, ale to bych sem vůbec nechtěl tahat. Na zápas se Spartou je každý připravený a nažhavený, to určitě nehrálo roli," dodal rodák z Benešova.