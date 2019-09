Havel dal při návratu do Ďolíčku dva góly a užil si atmosféru

Praha - Fotbalista Milan Havel prožil povedený návrat do Ďolíčku. Pětadvacetiletý obránce či záložník pomohl v 10. kole Bohemians 1905 dvěma góly k remíze 2:2 se Zlínem a dokonce se ocitl blízko hattricku. Zklamání ze ztráty dvou bodů vynahradila pětadvacetiletému odchovanci "Klokanů" divácká kulisa.

"Jsem rád, že jsem zpátky. Mám z toho úžasné pocity. Ten zápas byl něco neuvěřitelného. Když ty lidi chytíme, tak je to neskutečné. Když jsem se sem chodil na zápasy koukat, kolikrát jsem si říkal, že bych si zahrál. Dneska jsem mohl být na hřišti a opět se to potvrdilo. Neuvěřitelná podpora, neuvěřitelná atmosféra," řekl novinářům Havel, který je ve vršovickém týmu na hostování z Plzně do konce podzimu.

"Lepší by to bylo, kdyby byly tři body. Pocity jsou úžasné, ale trochu to mrzí, že jsme zápas nezvládli za tři body. Jedeme dvakrát ven, mohli jsme si trochu ulehčit, ale bohužel první půle od nás byla špatná, takže bod musíme brát, i když na tři jsme určitě měli," uvedl Havel.

Ve 23. minutě nejprve srovnal na 1:1 střelou z šestnáctky a čtyři minuty po změně stran stanovil konečný výsledek, když se vložil do střílené přihrávky Podaného.

"Euforie trochu byla, ale v tu chvíli jsem měl jedinou myšlenku, že to otočíme. Zlín nevěděl, kde je, tlačili jsme je, hráli jsme slušně, kombinovali jsme. Škoda, že se to nepovedlo, bylo by to sladší," litoval Havel.

V 64. minutě sahal po hattricku, ale jeho hlavičku z bezprostřední blízkosti zneškodnil brankář Dostál. "Přišel centr na zadní tyč a šel jsem do toho tvrdě na náhodu. Trefil jsem to i celkem slušně a kluci v šatně mi říkali, že to gólman vykopl nohou. Ani jsem to neviděl, jak to chytil. Škoda, že to tam nespadlo, ale možná by toho bylo moc, kdybych dal hattrick," prohlásil rodák z Benešova.

Do Bohemians se vrátil po dvouletém působení na západě Čech. V dresu Viktorie odehrál 47 zápasů a dal dva góly. Změnu adresy jako vysvobození nebere. "V Plzni jsem zažil krásné dva roky, krásné zápasy, zkušenosti, které člověk jen tak nenabere. O vysvobození bych určitě nemluvil. Jsem rád, že mám příležitost tady a můžu hrát pravidelněji a zase se ukázat," konstatoval Havel.