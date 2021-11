Hattrick Vondráčka pomohl Karlovým Varům k výhře v Českých Budějovicích

České Budějovice - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v předehrávaném zápase 27. kola extraligy na ledě Českých Budějovic 5:2 a posunuli se na 9. místo tabulky. Hattrickem se na výhře Energie podílel kapitán Tomáš Vondráček, který všechny branky vstřelil ve třetí třetině v oslabení.

Motor se představil potřetí v řadě doma, na nedělní výhru nad Spartou ale nenavázal. Hosté se dostali do vedení již po 35 sekundách hry, kdy po akci Ondřeje Beránka otevřel skóre Mikúš. Domácím činila značné starosti aktivní útočná hra Západočechů provázená důsledným napadáním. Obrana Motoru byla stále v permanenci, nepouštěla však hosty do velkých šancí. V ofenzivě se Jihočechům nedařilo, jejich snaha končila často jen nahozením nebo nepřesnou přihrávkou. Brankář Novotný, který se do sestavy Karlových Varů vrátil po pěti zápasech, navíc chytal spolehlivě.

Ve druhé třetině Motor přidal, vyrovnat se snažili Karabáček, Šenkeřík nebo Vráblík, v koncovce ale neuspěli. Domácí se neprosadili ani v přesilovce. Na druhé straně zahrozil uzdravený Černoch, který se zranil v polovině září. Největší šanci měl po Vondrkově akci Ondráček, Novotného ale nepřekonal.

Góly začaly padat až ve třetí třetině. Nejprve se v přesilové hře prosadili hosté. Plutnarovi se nevydařil nápřah od modré čáry, ale puk "doplaval" na levý kruh k volnému Koblasovi, který střelou bez přípravy podruhé překonal Hrachovinu.

Vzápětí hráli přesilovku také Jihočeši a kapitán Gulaš přesným pasem našel u levé tyčky Abdula, jenž pohotově zařídil kontaktní gól. Do obrovských šancí se potom dostali domácí Holec a Západočech Hladonik, vyznamenali se však brankáři.

V 53. minutě dostal čtyřminutový trest hostující Plutnar, domácí však početní výhodu k vyrovnání nevyužili. Sice se jednou sami prosadili, hned dvakrát ale sami inkasovali. A vždy Hrachovinu překonal Vondráček.V 59. minutě byl vyloučen Dlapa, Jihočeši odvolali brankáře, ale místo snížení opět inkasovali. A opět se prosadil Vondráček, který tak zkompletoval hattrick.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Soupeři pomohl rychlý gól. Nám trvalo strašně dlouho, než jsme se dostali ke kontaktnímu gólu. Škoda, že jsme nevyužili obrovskou šanci v závěru druhé třetiny, možná by se utkání vyvíjelo jinak. Pořád jsme ale tahali za kratší konec. Nezbývá nám, než pogratulovat soupeři k vítězství a připravit se na další zápas."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Máme za sebou těžkou sérii, hráli jsme čtyři zápasy obden. Proto jsme na utkání přijeli den dopředu a tento tah se nám vyplatil. Pomohl nám rychlý první gól a potom jsme na sto procent plnili herní plán. Podali jsme obětavý výkon podpořený výborným Filipem Novotným v brance a hattrickem v oslabení kapitána Tomáše Vondráčka. Získali jsme nesmírně cenné tři body s kvalitním soupeřem, který byl nebezpečný po celý zápas."

Předehrávka 27. kola hokejové extraligy: Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 2:5 (0:1, 0:0, 2:4) Branky a nahrávky: 47. Abdul (Gulaš, Pech), 54. Percy (D. Voženílek, Vondrka) - 1. T. Mikúš (O. Beránek), 45. Koblasa (Plutnar, T. Mikúš), 54. Vondráček (Flek), 56. Vondráček (Dlapa, M. Rohan), 60. Vondáček (T. Havlín, Flek). Rozhodčí: Šír, Kika – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:3. Diváci: 4508. Sestavy: České Budějovice: Hrachovina - Piskáček, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Vráblík, Štich, M. Jandus - Gulaš, Pech, Ondráček - Vondrka, M. Hanzl, Abdul - Valský, D. Voženílek, Chlubna - Karabáček, Holec, M. Beránek. Trenér: Modrý. Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, M. Rohan, Dlapa, Parkkonen, Pulpán, T. Havlín, L. Doudera - Flek, Kulich, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, Immo - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Hladonik, Redlich. Trenér: Pešout.