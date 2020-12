Hašlerky slaví 100. výročí, dřív nesly jméno Destinky nebo Caruso

Praha - Praha 3. prosince (ČTK) - Bonbony Hašlerky slaví letos 100. výročí od svého vzniku. Černá cukrovinka pojmenovaná podle písničkáře Karla Hašlera je do současnosti jedním z nejprodávanějších bonbonů, v ČR před ní vedou pouze bonbony Tic Tac a na Slovensku ještě JOJO Medvídci. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci společnosti Nestlé, která značku od roku 1992 vlastní. Před podpisem smlouvy mezi Hašlerem a výrobcem Františkem Lhotským se bonbony jmenovaly Caruso a také podle zpěvačky Emy Destinové Destinky. Podle dat agentury Nielsen se v ČR ročně prodá cukrovinek a lízátek za 2,9 miliardy Kč.

"Neuvěřitelných 100 let si mohou lidé pochutnávat na Hašlerkách, tak jak je známe i dnes. Nezměnily jméno ani chuť. V tom jsou naprosto originální," uvedl manažer značky Štěpán Zendulka. Bonbony se od roku 1955 vyrábějí v závodě Sfinx Holešov. Ročně se jich vyrobí přes 1000 tun, za jednu směnu jich vznikne až 1,5 milionu kusů.

Recepturu získal na konci první světové války Lhotský jako odměnu za pomoc od vídeňské firmy Erich Kirstein, která bonbony již několik let vyráběla a prodávala pod názvem Caruso. Lhotský je začal vyrábět v Belgické ulici na pražských Vinohradech spolu s dalšími cukrovinkami. Bonbony Caruso ale příliš netáhly. "V dubnu 1919 se Lhotský sešel s Emou Destinovou a požádal ji o souhlas s použitím jejího jména pro tyto anýzové bonbony. Herečka souhlasila a z Caruso se staly Destinky. Ani tento název však nikoho moc nenadchl, Lhotský tak přemýšlel dál," dodává společnost.

Úspěch přišel až po podpisu smlouvy s Hašlerem, což se stalo 13. prosince 1920. Písničkář měl původně odvětit: "Nechci, aby si mne každý bral do huby," ale nakonec souhlasil, uvedl Zendulka. Následně vznikl i tematický slogan "Hašler kašle, nevadí, hašlerky ho uzdraví".

Bonbony se původně vyráběly na Vinohradech, v roce 1922 se produkce přestěhovala do pražské Michle, kde Lhotský koupil a zvětšil rozestavěnou výrobní budovu. O 13 let později tam postavil také nové výrobní prostory. V Michli se Hašlerky vyráběly až do znárodnění firmy v roce 1948. Továrna byla zavřena a výroba se přesunula do Modřan. O sedm let později se přesunula do holešovského Sfinxu, kde se vyrábějí dosud.

V posledním roce očekávala firma, že se budou bonbony, které mají zlepšovat vůni dechu, jíst pod rouškami více. Prodeje ale cílů nedosahují, na prodej Hašlerek měl koronavirus negativní dopad, dodal Zendulka na dotaz ČTK.

Podle údajů společnosti Nielsen za posledních 12 měsíců do konce října klesly tržby za cukrovinky a lízátka v ČR o čtyři procenta na 2,9 miliardy korun. Spotřeba měla také klesající trend, sdělila ČTK mluvčí firmy Mária Hukelová. Co do objemu klesla celoroční spotřeba o tři procenta na 15.000 tun. I podle Nielsenu stojí za poklesem koronavirus. Nejoblíbenějším segmentem mezi českými spotřebiteli jsou podle ní želatinové sladkosti, tržby za ně tvoří 53 procent celku. Tvrdé bonbony tvoří 30 procent prodejů a lízátka sedm procent.