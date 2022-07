Hasičům v Českém Švýcarsku pomáhá nejmodernější technika i starší kusy

Hřensko (Děčínsko) - Hasičům v Národním parku České Švýcarsko pomáhá při zásahu nejmodernější technika i starší stroje. Na seřadišti v Mezní Louce se dnes ráno hasičské sbory připravovaly na výjezd do terénu. Na místě jsou záchranáři i z dalekých částí ČR, zjistila na místě ČTK.

V národním parku začal v neděli nad ránem hořet les, hasiči tak zasahují šestý den. Přes dnešní noc se podle mluvčího krajských hasičů Milana Rudolfa podařilo udržet požár na ploše o velikosti pět krát dva kilometry. Večer a v noci natáhli hasiči vedení vody k Pravčické bráně, aby ji mohli bránit ze země. Ohniska se stále mohou rozhořet na různých místech, požár hasiči pod kontrolou nemají, řekl na dotaz ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Se zásahem pomáhá okolo 450 hasičů, do Českého Švýcarska přijely desítky požárních vozidel. Na místě je i několik vrtulníků a letadel. Jeden vrtulník přiletěl na pomoc ze Slovenska, další z Polska. Z Itálie dorazily do ČR dva speciální hasicí letouny, dnes se však musely po prvním dni zásahu v národním parku vrátit do Itálie, kde také hoří. Nahradí je letadla podobného typu ze Švédska, která už jsou na cestě do ČR.

Na seřadišti v Mezní Louce byla dnes ráno třeba upravená cisternová stříkačka s označením Triton. "Je určená především pro zásahy v nebezpečných situacích, kdy hrozí výbuch nebo nebezpečí většího požáru," řekl dnes novinářům Miloslav Karlíček ze záchranného útvaru hasičského záchranného sboru v Hlučíně v Moravskoslezském kraji. Takové stroje jsou podle něj v České republice pouze tři, další mají hasiči ještě v Jihlavě a ve Zbirohu na Rokycansku. Do vozidla se vejde 2000 litrů vody, ale hlavně stroj chrání životy hasičů při nejnebezpečnějších operacích. "Je hermeticky uzavřené a je tam vnitřní ventilace. Je konstruované tak, aby vydrželo výbuch nebezpečné látky," doplnil hasič. Speciální auto bylo například u zásahu, kde hrozil výbuch plynových lahví.

S hašením pomáhají i dobrovolní hasiči. Technika některých z nich je i desítky let stará, přesto dál slouží i u tak složitých zásahů, jako je požár v Českém Švýcarsku. Jde například o více než 40 let starou cisternovou automobilovou stříkačku Tatra, která přijela z Krásného Dvora na Lounsku. "Intenzivně auto udržujeme, aby bylo funkční. Na své stáří je do terénu jedno z těch lepších," řekl dnes novinářům dobrovolný hasič Pavel Vaňourek. Do národního parku hasiči s autem i další technikou přijeli ve čtvrtek v noci. "Dnes v noci už jsme vozili vodu a hasili jsme v oblasti Hlubokého dolu," dodal.

Další hasiči dorazili dnes ráno. Jsou mezi nimi i strojník a pět dobrovolníků z Blatna u Chomutova. "Až určí velitel zásahu ukončení, tak pojedeme domů. Je druhá skupina lidí, kteří by mohli přijet střídat, ale záleží, jestli je uvolní z práce," řekl velitel dobrovolných hasičů Pavel Slášek. Sám však z práce uvolněn nebyl, pracuje totiž v Německu, přesto neváhal a k velkému požáru vyrazil. "Přesto jsem do toho šel, jsem velitel. Sem jsme se rozhodli přijet sami. Je to hrozný, chtěli jsme pomoct. Je to sice malá pomoc, ale třeba účinná," řekl dobrovolník. Jeho tým vyjíždí zhruba ke 20 zásahům ročně, u tak velkého ještě nebyl.