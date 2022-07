Hasičům se daří v Českém Švýcarsku zmenšovat plochu zasaženou požárem

Praha - Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří naplňovat strategii boje s požárem a zmenšují zasaženou plochu, řekla novinářům jejich mluvčí Martina Götzová. Není přesně jasné, jak je teď plocha požáru velká, hasiči chtějí údaje upřesnit v podvečerních hodinách, aktualizují mapové podklady. Při zásahu se dnes zranili dva hasiči, celkem jich záchranáři ošetřili už 41. Dnešní zranění hasičů jsou pouze lehká. Hasiči ukončili evakuaci Vysoké Lípy, lidé se mohou vrátit domů. Hasičům se podařilo zmenšit vnější zónu požáru. Ostatní obce zůstávají evakuované.

Les v národním parku začal hořet před týdnem v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů.

Na místech, která to umožňují, postupují hasiči na požářiště a dohašují prostor. V Hřensku začal foukat mírný vítr. "Může nám to působit nějaké komplikace. Každopádně my to požářiště máme pokryto velkým množstvím sil a prostředků, to znamená, že jsme připraveni, pokud by nastal nějaký zvrat nebo nějaké neočekávané šíření, to snad včas zachytit a mít to pod kontrolou," řekla Götzová.

Hasiči znovu apelovali na veřejnost, aby lidé do Hřenska a okolí nechodili. "Porušují tím zákaz, to je jedna věc, ale co je hlavní, ohrožují svou vlastní bezpečnost. Pohyb po požářišti nebo celkově místě zásahu je nebezpečný, není to jenom tím terénem, ale je tady zvýšený pohyb zásahové techniky a my bychom skutečně byli neradi, aby došlo k nějakým zbytečným zraněním," řekla Götzová.

Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.

Hasiči ukončili evakuaci Vysoké Lípy v Českém Švýcarsku

Hasiči ukončili evakuaci obce Vysoká Lípa v Českém Švýcarsku, lidé se mohou vrátit domů. Díky postupu hasebních prací mohli hasiči zmenšit takzvanou vnější zónu požáru, plocha požáru ale dál zůstává zhruba dva krát pět kilometrů. Ostatní obce jsou stále evakuované, návrat jejich obyvatel se v tuto chvíli nepředpokládá. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Vnější zóna je prostor vymezený pro vedení zásahu, je v něm nasazena technika a omezuje se zde volný pohyb osob a dopravních prostředků. Starosta obce rozhodnutí uvítal.

Obyvatele Vysoké Lípy, kde žije asi stovka lidí, hasiči evakuovali v úterý večer. "Podařilo se nám díky nasazení jednotek posunout vnější zónu místa zásahu, uvolňujeme tak území obce Vysoká Lípa, obyvatelé se tam mohou vrátit. U dalších evakuovaných míst se v tuto chvíli uvolnění nepředpokládá. Koordinaci řídí policie," uvedli hasiči na twitteru.

"Veškerou koordinaci návratu a s tím i související návazná dopravní opatření si bude řídit policie," řekla Götzová. Policisté na twitteru uvedli, že pevné stanoviště policejní hlídky se posouvá z Jetřichovic do Vysoké Lípy. "Ostatní evakuované obce jsou dále nepřístupné," uvedla policie.

Marek Kny, starosta obce Jetřichovice, pod kterou Vysoká Lípa spadá, rozhodnutí hasičů uvítal. Lidé se už podle něj začali vracet do svých domovů. "Pořád mi volají a děkují, jsou rádi," řekl Kny. Nemyslí si, že hasiči měli obec zpřístupnit již dříve, ponechat ji uzavřenou bylo podle něj dobré rozhodnutí, a to především kvůli velkému množství hasičské techniky, která v obci a jejím okolí působila.

Kny upozornil, že v této části Českého Švýcarska žádný požár není, nevidí proto důvod, aby zde turisté rušili své pobyty. Kritizuje tak vyjádření hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO), který v sobotu uvedl, že návrat lidí do obcí může trvat i několik týdnů. "Lidi mi volají, co to má jako znamenat, že Vysoká Lípa nebyla tolik ohrožená. Několik týdnů si dovolím tvrdit, že bude zavřené Hřensko, protože tam ty zásahy byly složitější. Ale ty ostatní obce, si myslím, že to taková doba zase nebude," řekl Kny.

"Nevím, proč se tady tvoří panika. Jetřichovice jsou prázdné, žádný turista tady není. Celé České Švýcarsko je vylidněné kvůli takovýmto dezinformacím, kvůli takovýmto zprávám. Tady je tolik ubytovatelů, tolik restauratérů, kteří mají problém už z doby covidu se z toho vyhrabat," řekl Kny. "Lidé odříkávají ubytování. Tady není důvod, všechno je otevřené. Zavřené je jen Hřensko a soutěsky," dodal.