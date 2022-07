Hasiči zmenšují plochu požáru, skončila evakuace Vysoké Lípy

Praha - Hasiči v Národním parku České Švýcarsko zmenšují plochu zasaženou požárem. Není jasné, jak je teď tato plocha velká, hasiči to upřesní v podvečer. Podařilo se ukončit evakuaci obce Vysoká Lípa, lidé se už začali vracet do svých domovů. S návratem lobyvatel dalších evakuovaných obcí se zatím nepočítá. Při zásahu se dnes lehce zranili dva hasiči, celkem jich záchranáři ošetřili už 41. Les v národním parku začal hořet před týdnem a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů.

Do hašení je dnes nasazena veškerá letecká technika, tedy šest vrtulníků a pět letadel. V sobotu zasahovalo sedm vrtulníků, polský Black Hawk ale musel odletět na plánovaný servis. Stroje dnes mohly odstartovat až po 09:00, časně ráno byla v oblasti silná mlha.

Hasiči dnes budou pokračovat v takzvaném hasebním útoku, při kterém vstupují do požářiště, dohledávají ohniska, odkrývají hrabanku, prolévají ji vodou a dohašují i popadané stromy, aby zabránili opětovnému vzniku požáru. V Hřensku začal foukat mírný vítr, podle mluvčí hasičů Martiny Götzové to může působit komplikace. Déšť meteorologové v oblasti neočekávají. "Každopádně my to požářiště máme pokryto velkým množstvím sil a prostředků, to znamená, že jsme připraveni, pokud by nastal nějaký zvrat nebo nějaké neočekávané šíření, to snad včas zachytit a mít to pod kontrolou," řekla.

Ve Vysoké Lípě žije asi stovka obyvatel, hasiči je evakuovali v úterý večer. Domů se mohou vrátit díky tomu, že hasiči zmenšili takzvanou vnější zónu požáru. Je to prostor vymezený pro vedení zásahu, je v něm nasazena technika a omezuje se zde volný pohyb osob a dopravních prostředků. Marek Kny, starosta obce Jetřichovice, pod kterou Vysoká Lípa spadá, rozhodnutí hasičů uvítal. Podle něj nebylo možné zpřístupnit obec dříve, a to především kvůli velkému množství hasičské techniky, která v obci a jejím okolí působila.

Kny ovšem upozornil, že v této části Českého Švýcarska žádný požár není, nevidí proto důvod, aby zde turisté rušili své pobyty. Kritizuje tak vyjádření hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO), který v sobotu uvedl, že návrat lidí do obcí může trvat i několik týdnů. "Nevím, proč se tady tvoří panika. Jetřichovice jsou prázdné, žádný turista tady není. Celé České Švýcarsko je vylidněné kvůli takovýmto dezinformacím, kvůli takovýmto zprávám," řekl Kny.

Hasiči dnes znovu apelovali na veřejnost, aby lidé nechodili do Hřenska a okolí. Tři turisté se v sobotu pokusili dostat na Pravčickou bránu, a to přes dosud neuhašená místa. Strážci národního parku také odhalili, že si turisté v lese rozdělali oheň. Policie dva muže a jednu ženu vykázala, záležitost vyřešila domluvou. Případná další porušení legislativy ale budou policisté už řešit oznámením k projednání ve správním řízení, kde hrozí pokuta až 100.000 korun.

Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.