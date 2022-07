Hasiči zmenšili plochu požáru, skončila evakuace Vysoké Lípy

Praha - Navzdory skutečnosti, že počasí příliš nepomáhalo, se hasičům v Národním parku České Švýcarsko přes víkend dařilo zmenšovat plochu požárního zásahu. Mluvčí hasičů Martina Götzová dnes v podvečer oznámila, že celkovou plochu zásahu v Českém Švýcarsku se povedlo zmenšit zhruba o pětinu na asi 2860 hektarů. Spálená plocha činí 1060 hektarů. Díky tomu se dnes podařilo ukončit evakuaci obce Vysoká Lípa a lidé se začali vracet. Les v národním parku začal hořet v neděli minulý týden a požár se rozšířil i přes hranice do Saska.

Sobotní počasí bránilo celý den, aby se do hašení zapojily antonovy i švédské letouny Air Tractor. Zasahovalo asi 750 hasičů a 300 kusů techniky včetně sedmi vrtulníků, kterým vypomáhala také čtveřice německých strojů. V některých částech Česka sice v noci na sobotu silně pršelo, okolí Hřenska se však déšť vyhnul a vydatné srážky trvaly zhruba jen půlhodinu v sobotu odpoledne. Podle mluvčí Götzové k hašení déšť výrazně nepomohl, v nižších vrstvách zůstala půda velmi suchá.

Dnes po opadnutí silné mlhy se po 09:00 do hašení zapojila veškerá dostupná letecká technika, tedy šest vrtulníků a pět letadel. Pomohlo také nakonec až deset vrtulníků z Německa. Hasiči pokračovali v hasebním útoku, při kterém vstupují do požářiště, dohledávají ohniska, odkrývají takzvanou hrabanku, prolévají ji vodou a dohašují i popadané stromy, aby zabránili opětovnému vzniku požáru. Strategie se podle Götzové dařila.

Video: Hasiči ukončili evakuaci Vysoké Lípy v Českém Švýcarsku

31.07.2022, 16:40, autor: Hájek Ondřej, zdroj: ČTK/Video

Náročný zásah provázela i zranění hasičů, jeden se v sobotu vážně poranil při pádu ze skály a vrtulník ho převezl na traumacentrum ústecké nemocnice. Dva hasiči v sobotu skončili v děčínské nemocnici, jednoho poštípaly vosy a včely a druhý utrpěl středně těžké zranění nohy. Při srážce hasičské cisterny a čtyřkolky se pak zranili i dva dobrovolní hasiči ze čtyřkolky. Tři další hasiči utrpěli lehká zranění. Dnes se podle mluvčí zranilo šest hasičů, jeden skončil se zraněním kolene v nemocnici. Za dobu zásahu záchranáři ošetřili 47 lidí.

Česko po zkušenostech s požárem v Českém Švýcarsku podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) zváží pořízení letadla na hašení lesních požárů. Vicepremiér se domnívá, že největší smysl by dávaly sdružené a promyšlené evropské nákupy, o které by se mohlo Česko podělit například se Slovenskem. Náklady na likvidaci nynějšího požáru dosáhnou podle Rakušana stovek milionů korun. Stát uvolní v první fázi 100 milionů korun na obnovu národního parku. Zásah hasičů se bude hradit z rezervy státního rozpočtu, která činí sedm miliard korun.

Hasiči dnes ukončili evakuaci obce Vysoká Lípa, což umožnilo návrat místním i chalupářů do rekreačních objektů. Ostatní obce jsou stále evakuované, návrat obyvatel se v tuto chvíli nepředpokládá. Ve Vysoké Lípě žije asi stovka lidí, hasiči je evakuovali v úterý večer. Domů se mohou vrátit díky tomu, že hasiči zmenšili takzvanou vnější zónu požáru. Je to prostor vymezený pro vedení zásahu, je v něm nasazena technika a omezuje se zde volný pohyb osob a dopravních prostředků.

Les v národním parku začal hořet minulou neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.

Hasiči dnes znovu apelovali na veřejnost, aby lidé nechodili do Hřenska a okolí. Tři turisté se v sobotu pokusili dostat na Pravčickou bránu, a to přes dosud neuhašená místa. Strážci národního parku také odhalili, že si turisté v lese rozdělali oheň. Policie dva muže a jednu ženu vykázala, záležitost vyřešila domluvou. Případná další porušení legislativy budou policisté řešit oznámením k projednání ve správním řízení, kde hrozí pokuta až 100.000 Kč.

Na pomoc obyvatelům obcí v Českém Švýcarsku vybrali lidé zatím přes 6,5 milionu korun. Většina z toho se sešla přes platformu Donio, kam dárci poslali 6,45 milionu. Sbírku vyhlásila také Diecézní charita Litoměřice, dosud vybrala zhruba 150.000 korun.