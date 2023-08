Hasiči zlikvidovali požár provozního objektu v Otrokovicích, škoda desítky mil.

Otrokovice (Zlínsko) - Hasiči dnes po půlnoci zlikvidovali požár objektu s dílnami i obchody v Otrokovicích na Zlínsku. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů David Martinec. Požár začal ve středu před 05:30. V jednu chvíli tam zasahovalo až 38 jednotek, 200 hasičů a 67 kusů hasičské techniky. Platil i zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Škoda se odhaduje na desítky milionů korun. Dnes byl na místě tým vyšetřovatelů. Do budovy ale nebude možné podle odhadu statika vstoupit asi dva dny.

"O půl jedné v noci byla nahlášena likvidace události. Předtím hasiči požářiště prohlédli termokamerou a zjistili, že tam nejsou žádná ohniska, místo bylo předáno Policii ČR. V 07:15 byla nahlášena dvě drobná doutnající ohniska, na místo vyjela jedna jednotka, která ohniska uhasila a znovu provedla kontrolu termokamerou," uvedl mluvčí. Na místo dnes kolem 09:00 jela ještě jedna jednotka, která bude prolévat požářiště kvůli možným skrytým ohniskům.

Na místě byl dnes tým vyšetřovatelů požárů hasičů a policie. "Vyšetřování bude prováděno prozatím pouze z vnější strany budovy s ohledem na bezpečnost a vyjádření statika, který označil zbylou konstrukci za nestabilní," uvedl mluvčí. Na místo byla opět povolána jednotka s dronem z Vyškova. Vyšetřovatel hasičů byl v místě požáru do odpoledne. "Na místě zůstala Policie ČR, která jej hlídá. Podle vyšetřovatele se v nejbližších dnech bohužel neočekává stanovení příčiny nebo upřesnění výše škody. Vše záleží na povolení statika ke vstupu do objektu," uvedl Martinec. Vyšetřovatelé si mohli prohlédnout požářiště a zadokumentovat stav bezprostředně po požáru. Některé konstrukce by se mohly vlivem povětrnostních vlivů či následkem požáru zbortit.

V objektu začala hořet autodílna, ale plameny postupně zasáhly i další provozovny, železářství, květinářství či koupelnové studio. Lidé na sociálních sítích domlouvají možnosti pomoci zasaženým provozovnám a jejich majitelům. Požár zasáhl budovu takzvaného starého obchodního domu, který byl nejstarší veřejnou stavbou v městské části Baťov. Firma Baťa ji postavila v roce 1931, o pět let později byl nedaleko postaven větší obchodní dům a budova starého obchodního domu od té doby několikrát změnila svou funkci, byla i stavebně upravena.

Dým byl od středečního rána vidět z dálky, policie vyzvala občany, ať zavřou okna a nevětrají. Nebylo však třeba dělat žádná speciální opatření k ochraně obyvatelstva. Provoz na přilehlé silnici byl uzavřen, přerušilo to také standardní trasu autobusové linky MHD číslo 55, autobusy i trolejbusy jezdily po náhradních trasách. Jeden hasič při zásahu utrpěl popáleniny druhého stupně na ruce.