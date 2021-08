Hasiči zkropili vodou Národní divadlo, připomněli tak 140 let od jeho požáru

Praha - Národní divadlo (ND) se dnes po 140 letech znovu ocitlo pod proudem vody z hasičských stříkaček. Historická budova tentokrát nehořela, instituce pouze ukázkou zásahu hasičů připomněla přihlížejícím lidem výročí požáru z 12. srpna 1881. K vidění tak byl působivý kontrast mezi aktuální a starou technikou používanou k hašení ohňů.

K budově divadla dnes přijelo v pět hodin odpoledne, kdy vypukl původní požár, šest moderních hasičských vozů. Ze dvou se vztyčily žebříky s plošinami, které vynesly čtveřici hasičů s hadicemi až nad střechu stavby. Odtud hasiči památku několik minut polévali vodou, dokud ji „nezachránili“. Tři jejich kolegové v dobových bílo-červených uniformách a černých helmách mezitím dole u zadního vchodu do divadla marně pumpovali malou ručně poháněnou stříkačkou.

„Víme, že už nikdy nemůže shořet žádné divadlo, natož Národní. Před těmi 140 lety to hasiči trochu nestihli,“ komentoval dnešní ukázku zásahu ředitel ND Jan Burian. Zástupci hasičů ale jeho slova mírnili. „Nemusí být pravda, že uhasíme vždy všechno,“ upozornil nový generální ředitel sboru Vladimír Vlček. „Dokážeme zde být velmi rychle – do čtyř minut od vyhlášení poplachu. Přeji si ale, abychom zde zasahovat nemuseli,“ doplnil šéf pražských hasičů Luděk Prudil s tím, že v budově – zejména v jejím podzemí – jsou pro likvidaci požáru složité podmínky.

Divadlo u příležitosti dnešního výročí připravilo na přilehlé piazzettě výstavu, která na několika panelech mapuje okolnosti vzniku požáru i jeho následky. K vidění jsou dobové fotografie i technické nákresy stavby. Autoři výstavy přirovnávají požár české „zlaté kapličky“ k požáru pařížské katedrály Notre-Dame z dubna 2019. Podle nich se obě neštěstí v mnohém podobají: oheň propukl při rekonstrukci budov, vpodvečer a na střeše. Zřícením střech se zničil interiér, ale díky hasičskému zásahu se podařilo uchovat obvodové zdi a budovy mohly být opraveny. Příčinu požárů se také nepodařilo přesně prokázat, což vždy dává prostor pro vznik konspiračních teorií, připomněli historici.

ND vyhořelo jen dva měsíce po svém otevření. Oheň zcela zničil střechu, jeviště i hlediště, hasičům se ale podařilo zachránit vestibul, foyer, lodžie nebo archiv a bez větší úhony vyvázlo i sousední Prozatímní divadlo. Okamžitě po požáru začala druhá sbírka na Národní divadlo a 18. listopadu 1883 bylo podruhé slavnostně otevřeno. Za viníky požáru označil soud dva pomocné klempíře, dostali ale jen symbolické tresty za nedbalost.