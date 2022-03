Hasiči zasahují u požáru lesa mezi Pohořany a Jívovou, požár lokalizovali

Olomouc - Rozsáhlou plochu lesa mezi Pohořany a Jívovou na Olomoucku zasáhl odpoledne požár. Na místě jej hasilo až 16 jednotek čítajících sedm desítek hasičů, vyhlášen byl nakonec nejvyšší, tedy čtvrtý stupeň požárního poplachu. Požár v nepřístupném kopcovitém terénu je již lokalizován, hasiči však budou na místě zasahovat i v noci, řekla ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Nasazen byl také vrtulník s bambivakem, zásah na místě komplikoval silný vítr a suchá vegetace.

Požár byl nahlášen kolem 13:30, postupně zasáhl plochu o rozloze 400krát 400 metrů, hořela tráva, hrabanka, ale i stromy, keře a pařezy. Škoda byla odhadnuta na milion korun, kvůli většímu počtu vlastníků se však bude upřesňovat. "Vpodvečer byl požár již lokalizován, počet jednotek na místě byl zredukován. Zasahovat však budeme i během noci, půjde hlavně o dohašovací práce. Na místě hořela spousta pařezů, hasiči budou muset dohledávat ohniska," uvedla mluvčí hasičů.

Hasičům při hašení podle Balážové výrazně pomáhal vrtulník, který požár hasí z vrchu za pomoci vaku s vodou. Na místě zasahoval zhruba až do 17:00. Oheň zasáhl oblast mimo obytnou zónu, práci hasičům však ztěžoval nepřístupný terén. Stanoviště zřídili v Pohořanech, odkud vodu k požářišti kyvadlově dopravovali. "Příčina požáru se stále vyšetřuje," dodala mluvčí.

Jen o víkendu zasahovali hasiči v Olomouckém kraji u 25 požárů trávy, polního porostu či menších zahradních staveb. Jde o významné zvýšení, průměrně vyjíždějí v kraji zhruba ke třem požárům denně. Mluvčí hasičů již dopoledne upozornila na to, že některé z požárů vznikly kvůli nezvládnutému pálení. Hasiči tak apelují na veřejnost, aby byla obezřetnější, šíření požárů nahrává i současné sucho.

Hasiči například v sobotu zasahovali v Hrubčicích na Prostějovsku, kde od požáru trávy a kompostu chytla i maringotka sloužící pro uskladnění zahradních potřeb. V Pňovicích na Olomoucku hasili kmen stromu a u Zlatých Hor požár trávy a porostu v lese. Čtyři jednotky likvidovaly požár i ve Stříteži nad Ludinou, kde hořela tráva na rozloze sto krát sto metrů. Na okraji Přerova se požár trávy rozšířil na pět menších zahradních chatek. Podobná situace nastala i v neděli, když hasiči vyjížděli například do Šternberka či do Oseka nad Bečvou. V obou případech se požár rozšířil kvůli nezvládnutému pálení klestí.

Hasiči v této souvislosti upozorňují na to, že plošné pálení trávy a porostu je zakázáno. Pálit klestí na zahradě by lidé neměli za silného větru a extrémního sucha, biologický odpad by přitom měli pálit v bezpečně odděleném ohništi. Poté by ho měli důkladně uhasit vodou nebo zasypat zeminou. Bližší informace najdou zájemci na webu hasičů.