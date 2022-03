Hasiči zasahují u požáru lesa mezi Pohořany a Jívovou, na místě je 15 jednotek

Olomouc - Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru lesa mezi Pohořany a Jívovou na Olomoucku. Oheň likviduje 15 jednotek, tedy několik desítek hasičů, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu, informovala odpoledne ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Nasazen byl také vrtulník s bambivakem, zásah na místě komplikuje silný vítr a suchá vegetace. Hasiči apelovali na obezřetnost kvůli častým požárům už dopoledne, jen o víkendu zasahovali v Olomouckém kraji u 25 těchto událostí.

Požár u Pohořan mají hasiči rozdělen na dva úseky. "Plocha požáru podle řídícího důstojníka je 400krát 400 metrů. Škodu předběžně odhadujeme zhruba na milion korun, budeme ještě upřesňovat. Na místě máme vyšetřovatele, kteří nyní příčinu zjišťují," uvedla mluvčí hasičů. Požár se rozšířil v lese na nepřístupném místě. Hasičům při hašení podle Balážové výrazně pomáhá vrtulník, který požár hasí z vrchu za pomoci vaku s vodou.

Stanoviště mají hasiči zřízeno v Pohořanech, odkud se voda k požářišti kyvadlově dopravuje. Oheň podle mluvčí hasičů zasáhl lesní porost a trávu, šíří se v hrabance. Podle snímků hasičů jde přitom místo o poměrně velké plameny. Oheň se šíří ve směru na Jívovou -Hrubou Voda, doplnili hasiči.

Jen o víkendu zasahovali hasiči u 25 požárů trávy, polního porostu či menších zahradních staveb. Jde o významné zvýšení, průměrně vyjíždějí v kraji zhruba ke třem požárům denně. Mluvčí hasičů již dopoledne upozornila na to, že některé z požárů vznikly kvůli nezvládnutému pálení. Hasiči tak apelují na veřejnost, aby byla obezřetnější, šíření požárů nahrává i současné sucho.

Hasiči například v sobotu zasahovali v Hrubčicích na Prostějovsku, kde od požáru trávy a kompostu chytla i maringotka sloužící pro uskladnění zahradních potřeb. V Pňovicích na Olomoucku hasili kmen stromu a u Zlatých Hor požár trávy a porostu v lese. Čtyři jednotky likvidovaly požár i ve Stříteži nad Ludinou, kde hořela tráva na rozloze sto krát sto metrů. Na okraji Přerova se požár trávy rozšířil na pět menších zahradních chatek. Podobná situace nastala i v neděli, když hasiči vyjížděli například do Šternberka či do Oseka nad Bečvou. V obou případech se požár rozšířil kvůli nezvládnutému pálení klestí.

Hasiči v této souvislosti upozorňují na to, že plošné pálení trávy a porostu je zakázáno. Pálit klestí na zahradě by lidé neměli za silného větru a extrémního sucha, biologický odpad by přitom měli pálit v bezpečně odděleném ohništi. Poté by ho měli důkladně uhasit vodou nebo zasypat zeminou. Bližší informace najdou zájemci na webu hasičů.