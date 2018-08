Přerov - Kuriózní ale zároveň velmi náročný zásah mají za sebou dnes hasiči z Přerovska, kteří ráno vyprošťovali psa uvízlého v odtokové trubce pod rodinným domem v Dolním Újezdu. Zvíře se nacházelo v trubce asi 15 metrů od jejího ústí, hasiči si kvůli zásahu na místo nechali dovézt i speciální štěrbinovou kameru z Olomouce. Trubku nakonec rozebrali, museli však odstranit až dvoumetrové nánosy, informovala dnes ČTK mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková. Zásah trval zhruba hodinu.

Do Dolního Újezdu hasiči vyrazili dnes po 07:00. Podle svědků šlo o křížence, který u domu něco honil a do ústí trubky vběhl, pak se ale už nebyl s to dostat zpět. "Na místo vyjeli profesionální hasiči z Lipníku nad Bečvou a Přerova, kteří po příjezdu zjistili, že pes uvízl v odtokové trubce od vody, která vedla asi metr pod domem. Podle prvotních odhadů hasičů byl pes ve vzdálenosti asi 15 metrů. Velitel zásahu si proto na místo události vyžádal speciální techniku, štěrbinovou kameru z Olomouce," uvedla mluvčí hasičů.

Hasičům se podařilo najít další možný přístup do trubky ze zadní části domu, tam psa slyšeli a navázali s ním vizuální kontakt pomocí zrcátka. "V okamžiku, kdy na místo události přijela štěrbinová kamera, hasiči zaměřili přesnou vzdálenost a místo, kde se pes nachází," popsala jejich mluvčí. Na řadu přišly lopaty, hasiči začali kopat a hledat trubku, ve které zůstal pes uvězněn. Podle Hacsikové museli přitom odstranit asi dva metry nánosu betonu a hlíny. Nakonec se jim podařilo betonovou trubku, ve které byl pes uvězněn, rozebrat a zhruba po hodinové náročné práci psa z nedobrovolného vězení zachránili.