Hasiči začali ze skladu v Opočínku rozvážet miliony roušek pro školy

Pardubice - Hasiči začali ze skladu v Opočínku v Pardubickém kraji rozvážet na základě vládního usnesení do všech krajů 12,639.350 roušek ze zásob Správy státních hmotných rezerv. Jsou určené pro školy. Do regionů by měly dorazit dnes, dál jejich distribuci zajišťují krajské úřady, řekla ČTK Hasičského záchranného sboru (HZS) Nicole Studená.

Pro rozvoz hasiči nasadili šest vozů Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR a 15 vozidel Záchranného útvaru HZS ČR. "V každém kraji máme určené kontaktní místo, může být na krajském úřadu nebo třeba v sokolovně či ve škole," uvedla Studená.Hejtmanství musejí zajistit další distribuci do škol. Podle Studené mohou požádat krajské profesionální hasiče, ale mohou využít i vlastní organizace nebo pomoc dobrovolných hasičů.

Minulý týden profesionální krajští hasiči rozvážet na své stanice v Pardubickém kraji 211.050 testů určených pro školy v regionu. O distribuci na konečné místo určení se postarali členové Sboru dobrovolných hasičů. Další rozvoz by se měl uskutečnit příští týden. Antigenní testy dostanou i mateřské školy.